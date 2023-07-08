德麥6月營收4.41億元創同期新高 Q3起成本壓力稍降

食品股股王德麥 (1264-TW) 去年股利以每股 12 元現金股息登上冠軍寶座，敲定以 7 月 17 日除息交易，德麥今 (8) 日公布最新營收資訊，2023 年 6 月營收以 4.41 億元創歷史同期新高，第二季營收也有 10% 的年成長，預估第三季起營收將續成長，且依原物料走勢來看，成本壓力將稍降。

德麥 2023 年 6 月營收 4.41 億元，創同期新高，月減 6.01%，年增 14.58%，第二季營收 13.5 億元，季減 0.37%，年增 10.42%，2023 年 1-6 月營收 27.05 億元，年增 11.24%。

德麥 2022 年營收 53.41 億元，稅後純益 6.33 億元，年增 5.58%，每股純益達 17.09 元。德麥總經理吳文欽今年對中國大陸市場訂下增加成交客戶數以及提高自製產品的銷售比重兩大目標，預估 2023 年營收將再創新高。預估第三季營收將續成長，且依原物料走勢來看，成本壓力將稍降。

德麥客戶有烘焙、餐飲、飯店、冰品產業，德麥今年在兩岸、馬來西亞、港澳等四大市場同步發動攻勢，首季營收 13.55 億元，稅後純益 1.65 億元，年增 0.61%，每股純益 4.43 元，德麥看好餐飲業產值是烘焙業的 5-10 倍，2023 年新設餐飲事業部，從原本供應餐飲為烘焙點心，進一步切入淋醬類和植物奶，增加餐飲深度和廣度。