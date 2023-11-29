分析師：輝達漲勢不再 盛宴已經結束

得益於「七巨頭」的漲勢，美股表現超越國際股市的程度，創下 1950 年代以來之最。其中人工智慧 (AI) 龍頭輝達 (NVDA-US) 更是遙遙領先，今年漲幅超 230%。但分析師認為，這種飆升走勢明年不太可能重演。

近幾個月來，雖然這家晶片製造商的獲利和營收都超過市場預期，華爾街認爲其第 4 財季業績預測也能達標，但該公司股價下半年基本處於區間震盪狀態。

目前，華爾街對輝達仍持絕對樂觀態度，但分析師認爲未來 12 個月該股的漲幅爲 37%，雖仍十分可觀，但與 2023 年的輝煌相比就極爲遜色了。

該股下半年的疲軟反映出，在 AI 相關股票最初的熱潮期間，投資人對輝達的預期是極度看多的。但現在一些人警告，輝達目前的成長軌跡無法長期持續下去，尤其是在晶片這樣的周期性產業。

Edward Jones 分析師波克 (Logan Purk) 將輝達評級下修至中性，他寫道：「由於對輝達晶片的需求異常強勁，市占率巨大，而且其產品沒有真正的替代品，我們認爲該公司正在經歷需求高峰，但公司要繼續超越預期，並推動股價大幅走高變得更具挑戰性。」

部分原因是人們的期望值太高。FactSet 數據顯示，華爾街對輝達 2025 財年收入的平均預期是 823 億美元。

輝達第 3 季營收同比成長超過 200%，達到 181 億美元。雖然如此快速的收入成長速度使該公司的估值顯得更加合理，但該公司很可能無法永遠保持這種銷售成長速度。輝達預計第 4 財季收入將再創新高，達到 200 億美元。

不確定性是讓華爾街最頭疼的問題。該公司面臨的一個負面因素是：美國最新出口限制將對其收入產生什麼影響。輝達財務長克瑞思 (Colette Kress) 表示，第 4 財季對中國和其他地區的銷售額將大幅下降。對中國和其他受影響地區的銷售額在過去幾季占輝達數據中心收入的 20-25%。

Ingalls & Snyder 資深投資組合策略師葛瑞斯基 (Tim Ghriskey) 指出：「每個人都喜歡這支股票，所以差不多每個人都已經持有，這意味着很難找到加碼的買家。從長期來看，股價應該會繼續走高，但憑藉非常強勁的業績一天飆升 20% 的日子已經結束了。」

而且無論是產品更新還是跨業合作，似乎都不太可能給股價帶來大幅提振，而且一些風險正在逼近。比如英特爾 (INTC-US)、AMD (AMD-US) 等半導體巨頭發表新一輪的 AI 晶片研發計畫，OpenAI、微軟 (MSFT-US) 等下游客戶正在推動自研晶片。

CFRA 首席投資策略師史托佛 (Sam Stovall) 表示：「除非輝達宣佈有治癒癌症的方法，否則股價不可能再大漲。後知後覺的買家可能會有些沮喪，因爲盛宴已經結束了。」