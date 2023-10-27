自動駕駛計程車來了！Uber鳳凰城叫車服務可選Waymo 費率與傳統車相同

共享乘車公司 Uber (UBER-US) 周四 (26 日) 宣布，美國鳳凰城顧客即日起可選擇乘坐 Waymo 自動駕駛汽車。

Uber 今年 5 月起與谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的自動駕駛汽車公司 Waymo 合作，鳳凰城是 Uber 公開推出 Waymo 乘車服務的第一個城市，其新聞稿稱「此舉部分原因是該城市是全球最大自動服務區」。

Uber 發言人表示，Uber 的自動駕駛乘車服務將使用 Waymo 車輛，且乘車價格將與 Uber 提供的傳統汽車乘車服務相同。他補充，Uber 和 Waymo 均已取得當地監管機構的支持。

在 Waymo 營運區域內，要求搭乘 UberX、Uber Comfort、Uber Comfort Electric 或 Uber Green 的顧客將與旗下任一輛自動駕駛車媒合，成功媒合後會透過 app 發送通知給顧客，再由顧客選擇接受或拒絕該汽車。

該消息並未提振 Uber 股價，周四收低 4.09%，盤後上升 1.65%，報每股 41.29%，但今年迄今該股已漲逾 64%。

Uber 拒絕透露有多少輛 Waymo 汽車在鳳凰城提供服務，也拒絕透露何時計劃在其他城市推出該功能。