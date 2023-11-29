【量大強漲股整理】財報空窗期下，該如何選股，集團股，比價效應該如何掌握?

美股漲跌互見，台股今日在亞股中一枝獨秀，終場上漲 29.31 點，收在 17370.56 點，成交量 3217.15 億元。

看一下三大法人: 外資買超 98.94 億元；自營商賣超 7.87 億元；投信終止連 6 賣，回頭小幅買超 0.74 億元；三大法人合計買超 91.8 億元。

台股今日早盤資金鎖定 AI 股、 IC 設計、先進封裝、被動元件，四大類股強攻，指數在盤中創下 17441.79 點新高，距離七月份的前高 17463 點，僅差一步之遙，但因中場過後指數一度翻黑，漲幅收斂，加上適逢週三結算日，漲多拉回，雖然如此，今日仍是收量增小紅 K 棒，偏多格局不變；近期美債收益率下跌，美元指數跌破 103 整數關卡價，新台幣匯率早盤一度強升逾 2 角，熱錢湧入台股；都有利於資金行情的續航，不過因為目前台股月均量為 2,798 億元，量能未放大到 6 月至 8 月高檔區的 3,200 億至 4,000 億元的月均量，所以短線上高機率走震盪格局，若未來量能能夠穩定放大，將會有較強的續航力，

就有機會走噴出行情，目前市場樂觀看待周四公布的美國 PCE 通膨放緩，PCE 物價指數若如期放緩將從 3.4% 降至 3.1%，則進一步強化聯準會年底暫停升息，12 月則也是易漲難跌；大盤走勢即將創今年高點，將續維持高檔震盪格局。

個股方面，權值股，IC 設計 (2454-TW) 聯發科，相對走穩，收在 948 元大關， (2330-TW) 台積電、(2317-TW) 鴻海，均收黑；射頻 IC(4968-TW) 立積，再創高，AI 概念股再度回神，(2382-TW) 廣達、(6669-TW) 緯穎，大漲超過 2%；機殼類股，(3693-TW) 營邦、(8210-TW) 勤誠、(6117-TW) 迎廣，收盤皆漲停；被動元件族群續強，(2492-TW) 華新科，強拉漲停，(2472-TW) 立隆電，大漲超過 6％，(6173-TW) 信昌電、(2375-TW) 凱美，漲幅都超過 3%，(2313) 華通，再創 20 年新高，個股呈現輪動。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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