鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至5.99元，預估目標價為68.1元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.05元下修至5.99元，其中最高估值7.1元，最低估值5.24元，預估目標價為68.1元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.1
|8.34
|8.74
|最低值
|5.24
|5.65
|5.92
|平均值
|6.06
|6.84
|7.61
|中位數
|5.99
|6.62
|7.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|342,749,000
|393,933,000
|398,122,000
|最低值
|226,851,170
|266,054,510
|155,909,580
|平均值
|287,809,610
|315,949,100
|275,507,950
|中位數
|284,357,160
|304,108,200
|297,456,670
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.54
|12.49
|8.54
|5.46
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
|447,992,422
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。