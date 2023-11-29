鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至-1.91元，預估目標價為13元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群創(3481-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-1.93元上修至-1.91元，其中最高估值-1.8元，最低估值-2.15元，預估目標價為13元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|-1.8
|0.95
|0.91
|最低值
|-2.15
|-1.56
|0.22
|平均值
|-1.94
|-0.46
|0.57
|中位數
|-1.91
|-0.46
|0.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|218,200,000
|253,640,000
|256,718,000
|最低值
|208,460,000
|211,132,000
|237,168,770
|平均值
|212,232,270
|228,592,530
|246,943,380
|中位數
|211,028,040
|227,797,000
|246,943,380
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-2.76
|5.53
|0.17
|-1.77
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|223,715,758
|350,076,690
|269,911,051
|251,971,209
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至-1.94元，預估目標價為13.3元
- 外資近5日賣超個股
- 外資近3日賣超個股
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至-1.94元，預估目標價為13.15元
- 投信近5日買超個股
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。