鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至-1.91元，預估目標價為13元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群創(3481-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-1.93元上修至-1.91元，其中最高估值-1.8元，最低估值-2.15元，預估目標價為13元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 -1.8 0.95 0.91
最低值 -2.15 -1.56 0.22
平均值 -1.94 -0.46 0.57
中位數 -1.91 -0.46 0.57

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 218,200,000 253,640,000 256,718,000
最低值 208,460,000 211,132,000 237,168,770
平均值 212,232,270 228,592,530 246,943,380
中位數 211,028,040 227,797,000 246,943,380

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -2.76 5.53 0.17 -1.77
營業收入
(單位：新台幣千元)		 223,715,758 350,076,690 269,911,051 251,971,209

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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