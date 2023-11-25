〈金融博覽會〉生成式AI風潮吹向金控業 今年亮點一次看

2023 台北國際金融博覽會 24 日起連續三天盛大舉行，今年生成式 AI 科技大爆發，這股席捲全球的浪潮也吹向金融業，眾家業者紛紛大秀金融科技成果，其中，中信金 (2891-TW)、富邦金 (2881-TW)、新光金 (2888-TW) 皆透露已有生成式 AI 相關應用計畫，於內部作業試行，不過，金融業向來重視隱私、個資保護，多數業者仍待運作穩健後再評估推展至消費端。

聚焦低碳、數位 北富銀攜微軟試驗生成式 AI+Copilot 服務

富邦金控攜手五大子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券以及富邦投信共同參展，主題圍繞「Run For Greenᵀᴹ」 ESG 倡議計畫，聚焦「低碳」和「數位」兩大策略。北富銀資訊長張志清透露，公司已獲得微軟授權進行生成式 AI 搭配 Copilot 服務應用到旗下子公司，也是全台第一家實驗的金融機構，可應用在會議記錄、翻譯、摘要或分析等，待後續進一步驗證提升準確度。

富邦人壽的保單健檢系統「健檢百保箱」，可將保障類型分為壽險、意外、醫療、長照、養老等五大面向，並以圓餅視覺圖示呈現保障缺口，因應不同人生階段，讓客戶採取最適合且最完善的保障內容。富邦產險創新推出「Next2U 遠距視訊投保」，民眾只要點擊業務員提供的專屬連結，不須安裝任何 APP 程式，即可快速開啟視訊進行遠距投保。

AI 智能助理首度亮相 攜警政署設置防詐 ATM

中信金首度曝光運用生成式人工智慧研發的「AI 智能助理」，互動時有擬人表情、口型、微笑和動作，呈現如真人般的自然服務；應用人工智慧人臉辨識技術阻詐的升級版神盾聯防「防詐騙 ATM」吸引民眾目光。中信銀行董事長利明献表示，公司積極與內政部警政署合作於全台超過 7000 台 ATM 建置「中國信託 ATM 智能防詐車手交易通報系統」加入聯防懲詐行列。

中信金進一步指出，同樣生成式 AI 技術的「綠色知識智能機器人」，可幫助民眾了解個人習慣產生的碳足跡，打造個人化減碳撇步；「綠色偵碳」協助全卡別客戶自動計算消費碳足跡，以遊戲宣導永續知識，預計 2024 年上半年推出；「新一代智能體驗分行」則提供民眾體驗首創 ABC 分行智能化全旅程服務，線上 AI 分行智能管家為台灣首家結合 Apple Order Tracking 技術，讓客戶一手掌握分行服務進度。

國泰金五大研究室亮相 生成式 AI 內部研究階段

國泰金 (2882-TW) 控攜手五大子公司展出最新金融科技產品，國泰人壽以專業職能獨家開辦「退休理財研究室」，讓民眾選擇不同職業角色，體驗設定退休目標，進一步計算出退休缺口，最後還能拿到一張專屬的「處方箋」。國泰世華銀行以「質感金融研究室」為主題，結合數位品牌「CUBE」的留白美學概念與 CUBE App 多元金融服務等兩大主軸，提供質感金融體驗。

對於近來很夯的生成式 AI，國泰金控資深副總孫至德坦言，還在內部研究階段，可能先從內部封閉型資料應用著手，不會對外應用，他認為，AI 不會取代人力，仍以人機協作為主，不過，發展 AI 最大的困難就是要如何訓練，個資及資訊安全都要很小心。

台新 Richart 攜新創 Authme 升級身分驗證機制

台新銀行總經理尚瑞強表示，2023 年被譽為生成式 AI 元年，民眾對數位科技的想像與需求已不同於過往，期望能有更個人化與專屬化的金融服務，此次金融博覽會，台新 Richart 首次與 AI 身分驗證新創業者 Authme 合作，讓民眾體驗透過 AI 活體辨識技術，於身分驗證環節進行智能防偽偵測，希望提升民眾對數位金融安全的信任。

台新攜手好萊塢特效團隊打造的「虛擬行員 ROSE & SUNNY」也 AI 升級再度亮相，導入 AI 語意辨識技術，更加理解用戶需求，即刻回覆消費優惠及理財建議。此外，台新架設「AI 生成藝術互動牆」，民眾只要用手機掃描 QR code，便可藉生成式 AI 創造專屬的 DNA 圖像，圖像將隨著體驗的展間數量逐漸幻化出不同形象，更能一鍵將該圖像傳送至藝術互動牆，與台新金控共創巨幅的數位藝術作品。

沉浸式多屏互動裝置 秀創新金融科技應用

永豐金此次參展除了延續去年展出的大戶 DAWHO 數位帳戶、大咖 DACARD App、豐存股與大戶投產品外，更擴大展出包含綠電交易信託平台、電廠資訊管理系統、永豐退休理財樹、員工投資退休平台、ShareShares 美股定時定額、大戶豐、股票他益信託、財務碳排計算器、ESG 產品與雙月配 ETF 等數位發展成果。

新光推虛擬理專 生成式 AI 率先應用在內部知識管理

新光銀行推出「理財 Dr. 光」，透過人機協作的智能理財服務，以虛擬理專進行需求問答後，並透過 AI 海量數據分析，最快 3 分鐘就能享有量身打造的專屬投資建議書。對於生成式 AI 規劃，新光銀總經理李正國表示，由於銀行內規繁多，目前初步開始應用在內部知識管理上，透過生成式 AI 協助行員查詢內部法規，提高作業效率，並規劃從存款業務法規查詢先行，因此，不會牽涉到客戶個資或隱私，相對單純。

華南銀推廣 TWQR 一碼支付 智慧領航員 Ali 吸睛

華南金今年展覽亮點為運用 AI 科技生成的智慧領航員 Ali，帶著民眾到展區逛展，並與聰明甜美的 Ali 互動，華南銀邀請民眾體驗「TWQR」一碼支付的便利服務，更帶領民眾透過 AI 協助資產配置，以自動化方式監控投資市場，輔以定期執行投資組合再平衡的機制，因應市場變化主動做出回應，為客戶提供更有效率的投資方式。

瞄準生成式 AI 台銀 AR 沉浸式體驗鑑賞貴金屬

台灣銀行在 2021 年導 入 MyData，並率先將就學貸款提升為人工智慧 (AI) 應用，在元宇宙創新方面，台銀也率先推出擴充實境 (AR) 沉浸式體驗鑑賞貴金屬，並透過生成式 AI 尋求客戶服務最佳方案，另建構智能理財量身打造專屬的投資組合，同時首次發表新行動銀行 APP，建造更快速與安全的金融交易新面貌。