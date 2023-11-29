鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至16.53元，預估目標價為117元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮(2603-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.06元上修至16.53元，其中最高估值17.92元，最低估值12.67元，預估目標價為117元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|17.92
|11.98
|12.52
|最低值
|12.67
|6.45
|3.69
|平均值
|16.28
|8.76
|8.57
|中位數
|16.53
|7.62
|9.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|277,051,950
|267,254,000
|276,111,000
|最低值
|225,375,000
|226,316,000
|230,542,000
|平均值
|265,991,990
|253,313,430
|257,271,670
|中位數
|271,138,500
|260,760,000
|265,162,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|87.07
|45.57
|5.06
|0.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
|190,589,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。