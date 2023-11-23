迎廣產品組合改善等三大動力推升Q3毛利率25.6%亮眼

機殼廠迎廣 (6117-TW) 今 (23) 日召開法說會，發言人康博興指出，迎廣第三季毛利率 25.6% 表現亮眼，主要原因包含產品組合改善、Q1 與 Q2 營收規模較低以及匯率因素。

康博興表示，產品組合方面，由於伺服器產品在第三季有往上成長趨勢，因此帶動毛利率提升。另外第一季與第二季營收規模較低，連帶影響毛利表現，隨著第三季營收回升，毛利率也跟著推升。最後康博興補充，匯率當然也是因素之一。

康博興進一步指出，若以產品別來看，工業用電腦毛利率最高，高於整體毛利率之上。另外在商用以及電競電腦部分，毛利率也相對較高。系統組裝方面，康博興則表示由於迎廣僅提供組裝服務，因此毛利率較低。

伺服器相關佈局，康博興則提到，2022 年迎廣在伺服器系統整合能力已達 L11 等級。今年更跨入水冷伺服器產品線，長興二廠目前已完成建置伺服器水冷設備以及產線。

迎廣第三季營收 6.53 億元，季增 23.2%，年增 2.7%。毛利率 25.6%，季增 6.3 個百分點，年增 1.7 個百分點。營益率 8.6%，較上一季轉正，年增 1.8 個百分點。稅後純益 0.63 億元，較上季轉盈，年減 4.5%，每股純益 0.71 元。

迎廣前三季營收 16.5 億元，年減 11%，毛利率 20.4%，年增 1.3 個百分點，營益率 0.8%，年增 0.5 個百分點。稅後純益 0.12 億元，年減 80.6%，每股純益 0.13 元。