台股11月正報酬機率最高 高股息+市值型ETF搶搭作夢行情

台股年底作夢行情啟動，觀察第四季為傳統電子旺季，不僅大盤上漲機率高，電子、半導體產業表現更是突出，加上每年 9 月蘋果發表會後，帶旺相關供應鏈表現，法人統計 Bloomberg 2000 至 2022 年數據，發現 11 月為台股正報酬機率最高的月份，若 11 月呈現上漲時，未來到隔年的 1 月底，仍將收漲，平均上漲 7.4%；若 11 月大漲超過 5%，則上攻動能更加充足，到隔年的 1 月底，平均更將上漲 10.7%。

國泰投信 ETF 研究團隊表示，觀察過往第四季行情，台股不僅多半會提早反應，未來上攻力道更是充足，11 月步入傳統科技產業旺季，台股重返榮耀，這兩周來已連續多日上漲，再次站穩萬七，面對台股上漲行情，投資人可佈局高股息搭配市值型的 ETF，如利用 00878 搭配 00922，一次打包台股重要多檔龍頭企業。

分析近期市場走勢，隨美國 10 年期公債殖利率回落至 4.5% 附近，美元指數走弱帶動外資轉買，11/1 至 11/24 已買超台股超過 2 千億元，電子股強勢反彈，AI 族群有回穩跡象，加上半導體雙雄台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW)10 月營收繳出亮眼成績單，權值股帶動加權指數向上挑戰。

由於 Fed 升降息腳步，對投資市場影響甚鉅，根據利率點陣圖，2024 年很有機會迎來降息，對於台股未來表現也帶來正面影響。統計 1990 年以來美債殖利率觸頂回落後的股市表現，台股於之後 1 個月和 3 個月的平均累計報酬率分別為 4.2% 及 3.6%，若苦無時間盯大盤個股，股民不妨透過懶人投資法，定期定額方式投資台股 ETF。

至於台股 ETF 如何聰明配，統計 Bloomberg 資料，過去近 10 年間 (2013/11/26 至 2023/11/23)，如果只投資高股息 ETF，以國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 追蹤的標的指數計算，累積含息報酬為 198%，但如果加入市值型 ETF，投資 00878 與國泰台灣領袖 50(00922-TW)，比例各 50% 的組合，兩檔標的指數最終累積的含息報酬可以提升到 215%，利用高股息 ETF＋市值型 ETF 聰明配，有機會兼顧息收與成長，分批布局紀律投資，投資期間也可趁震盪期間低檔加碼，加速累積財富。