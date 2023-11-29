高盛：2024年韓股成長潛力強 獲利估大增54%

高盛表示，南韓股市是亞太股市中最被低估且不受青睞的部分，但這也是它們明年對投資人具有吸引力的原因。

高盛認為，隨著南韓半導體產業擺脫獲利急劇下滑窘境，2024 年南韓股市將成為亞太地區最具獲利成長潛能的標的。高盛仍給予韓股「加碼」(Overweight) 投資評等。

高盛預估，明年南韓綜合股價指數 (KOSPI) 每股獲利成長率將反彈至 54%，且 2025 年進一步成長 20%。

身為亞洲第四大經濟體，韓股經常被分析師低估，這也讓韓股被貼上「南韓折價」(Korea discount) 的標籤。

目前 KOPSI 指數的股價淨值比 (price-to-book ratio) 為 0.92，本益比 (price-to-earnings ratio) 為 18.93。股價淨值比是用來衡量一家公司的股價是否被低估，低於 1 代表股價可能低於公允價值。

高盛表示，國防股是韓股最具吸引力的版塊之一，因為南韓一直是中國以外全球最大的軍武供應國之一。

高盛指出獲利成長預期最強勁的幾家國防公司，包含南韓航太工業 (Korea Aerospace Industries, KAI)、韓華航太 (Hanwha Aerospace)、現代樂鐵 (Hyundai Rotem)、韓華系統 (Hanwha Systems) 以及 LIG Nex1，認為這些公司是進行地緣政治避險的好地方，因為南韓在全球軍事市場具有龐大影響力。

高盛表示，這樣的估值可在未來 12 個月為投資人提供更大的報酬率，此外，南韓近期宣布將放空禁令延長至明年 6 月底，也是驅動股市的潛在動能。

高盛說：「從歷史經驗來看，在實施放空禁令後，KOSPI 接下來 6 個月的表現強勁，至少漲了 10%。」KOSPI 今年迄今已上漲超過 12%，是亞洲 (不含日本) 表現最好的主要股市之一。