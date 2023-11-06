南韓股市飆漲 政府再發禁空令 要調查跨國機構賣空交易

南韓周日 (5 日) 再次全面禁止股票賣空之後，周一股市大漲，南韓 Kospi 指數上漲 4.1%，為 2021 年 1 月以來最大單日漲幅。

南韓金融委員會周日表示，將禁止股票賣空直到 2024 年 6 月，好讓監管機構「積極」改進規則和制度。委員會指出，從周一開始到 6 月底，禁止借入 Kospi 200 指數和 Kosdaq 150 指數的成份股，進行賣空交易。

幾位市場觀察人士表示，近 8 個月的禁令可能有助於安撫散戶投資者，避免明年 4 月選舉前散戶抱怨做空機構帶來的影響。然而，這可能會阻礙外國基金參與價值 1.7 兆美元的股票市場，並使韓國在 MSCI 指數中尋求已開發市場地位的努力，變得更加複雜。

海外投資者周一淨買進量較大，顯示資金正在回補空頭部位。 最近賣空增加的股票—包括 LG Energy Solution Ltd. 和 Posco Future M Co.，是周一主要領漲幅。 小型股為主的 Kosdaq 指數飆漲 6.2%，創 2020 年 3 月以來最大漲幅。

Exome 資產管理公司分析師 Wongmo Kang 表示，目前這種禁空的政策是沒有根據的。他說：「許多人認為這是針對明年大選的政治舉措。」他補充說，南韓市場往往「深受散戶投資者的影響」。

南韓將於明年 4 月舉行國會大選，一般來說，民眾對賣空的看法仍然非常負面。一些執政黨議員曾敦促政府暫時停止股票賣空，以回應散戶投資者的要求，散戶投資者不時對這一策略提出抗議，並進行零星針對空頭的行動，試圖營造軋空行情。

南韓金融委員長金周顯表示，這次禁空主要是發現到，在在市場動盪中有跨國投資銀行大規模非法裸賣空以及更多非法活動的情況，他強調，「非法賣空破壞公平價格形成，並損害市場信心」，狀況嚴重。

他表示，南韓將在未來幾個月尋求「根本性改進」，為散戶投資者創造公平環境，包括設法縮小機構和個人投資者之間不同的賣空要求和條件。

當局還將加大力度打擊非法賣空行為。將在周一成立一個特別調查小組，繼續調查全球銀行的賣空交易。

金融監督院院長李卜鉉指出，大約有 10 家國際銀行將面臨調查，這些銀行占南韓做空交易的大部分。