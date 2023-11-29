〈貴金屬盤後〉預期Fed暫停升息 黃金連四漲、觸及半年高點

黃金期貨周二 (28 日) 連續第四個交易日上漲，動能主要來自美元疲軟，以及對聯準會 (Fed) 即將停止升息循環的押注。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 1.4%，報每盎司 2040 美元。

黃金現貨價上漲 1.4%，報每盎司 2041.55 美元，是 5 月 10 日以來最高價。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，黃金的短期展望仍偏多頭，因美元指數正處在下跌趨勢，而且 Fed 預料將不再繼續升息、甚至可能從明年春天開始降息。

但 Wyckoff 提醒，如果美國的國內生產毛額 (GDP) 和通膨指標比市場預期強勁，就可能沖淡交易員對黃金的熱情。美國預定周四公布第 3 季 GDP 修正值，以及 Fed 偏好的通膨指標，也就是核心個人消費 (PCE) 物價指數。

Fed 決策官員似乎日益傾向 12 月停止升息、並等待一段時間再降息。對不孳息的黃金來說，降息代表持有黃金的機會成本降低，有利於價格。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周二表示，他「愈來愈相信」政策正走在正確的道路上。

美元指數跌到 8 月中旬以來低點，這對持有以外幣的海外買家來說，買進黃金相對便宜。

FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 說：「面對經濟數據頻繁公布的忙碌一周，全球金融市場保持一定程度的謹慎，這也為黃金提供支撐。鑑於 2000 美元整數關卡已被證明是個極度難以克服的阻力，黃金若沒有強而有力的基本面力量支撐，可能再度下跌。」

其他金屬行情方面，白銀現貨價下滑 1.4% 至每盎司 24.97 美元，白金上漲 2.3% 至 939.80 美元，鈀金下跌 1.4% 至每盎司 1055.59 美元。