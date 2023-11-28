中國信託連續八年躋身「台灣最佳國際品牌」前十大 致力數位與ESG雙軸轉型奏效

中國信託品牌實力再獲肯定！由經濟部工業局與全球權威品牌價值調查機構 Interbrand 合作之「2023 年台灣最佳國際品牌」（2023 Best Taiwan Global Brands）今（28）日揭曉名單，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）以品牌價值 5.56 億美元、較 2022 年成長 4%，八度蟬聯前十大「台灣最佳國際品牌」，主辦單位表示，中國信託金控強化金融科技實力，實施數位與 ESG（Environmental, Social, Governance）雙軸轉型，深化品牌影響力，是得以突破重圍獲得殊榮的重要關鍵。

中信金 (2891-TW) 行政長高人傑今日出席頒獎典禮時表示，中國信託積極推動金融科技創新及企業永續發展，提升品牌領導力，各界耳熟能詳的 We are family 品牌精神，更是連結品牌價值、業務發展及社會公益的核心理念，除了藉由贊助國際體育賽事及社會公益活動，提高社會參與度外，中國信託於 2016 年所創立的自媒體平臺 Home Run Taiwan 臉書粉絲專頁，長期與民眾互動產生情感共鳴，皆為中國信託對於臺灣社會的無價影響力。

除了致力金融科技創新，中國信託亦持續關注永續議題，例如「ATM X LINE 個人化服務」、「股務 e 服務」、「商戶金流整合方案」等方案，以數位化流程推動無紙化服務，有效減少紙張浪費，落實低碳營運目標，「ATM X LINE 個人化服務」已累計超過 330 萬人使用，一年省下的紙張厚度超過 13 棟 101 大樓，減少近 200 公噸碳排放；中國信託應用區塊鏈技術，大幅優化交易流程並提升資訊安全所推出的「供應鏈金融平臺」與「綠電交易平臺」等產品創新及數位轉型專案，則持續精進企業永續發展。

另一方面，中國信託以慈善、反毒、運動、教育及藝文五大主軸長期投入社會公益，為臺灣首家投入五級棒球運動推展的企業，今年 3 月獨家冠名贊助 2023 年第五屆世界棒球經典賽（2023 World Baseball Classic，簡稱「2023 年經典賽」）、12 月亦贊助第三十屆亞洲棒球錦標賽（Asian Baseball Championship）等重要國際賽事，以實際行動力挺臺灣國球，提升臺灣的國際能見度。值得一提的是，2023 年經典賽期間，中國信託規劃以現場直播派對、Home Run Taiwan 臉書粉絲專頁的聊天室、美國職棒大聯盟球星李維拉（Mariano Rivera）分享會與青少棒棒球訓練營等虛實整合方式，成功串連品牌、社群及公益活動，多面向與民眾互動，發展出金融專業服務外的社會價值。

「台灣最佳國際品牌」採用與 Interbrand「全球百大品牌調查」相同的品牌鑑價系統，兼顧量化的財務分析與質化的品牌經營管理，先自逾千家臺灣上市櫃企業之財務收益指標進行篩選，再綜合需求力、無形收益、品牌角色、品牌收益及品牌強度等面向之品牌發展，計算出企業品牌價值。中信金控連續八年躋身前十大「台灣最佳國際品牌」，顯示長期經營品牌成效顯著，為臺灣得以立足國際之優質領導品牌之一。