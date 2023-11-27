升息近尾聲 美股操作要訣筆記起來

2023 年倒數計時，展望 2024 年，隨景氣逆風因子逐漸消散、市場逐步適應高利率環境，看好全球經濟仍具韌性，預期股市將朝正向發展。著眼美國升息循環將進入尾聲，根據歷史經驗顯示，美股有機會贏來好行情，這時該如何提前卡位掌投資先機呢？

四大利多 告訴你該買美股了

今年來的美國股市上演 V 型反轉，從熊市重返牛市。展望 2024 年，上漲動能能否持續呢？我們可以從四個層面來看：

從趨勢面而言，重大創新趨勢往往是經濟成長的重要引擎，因此，AI、大數據、物聯網、電動車、先進醫療等等創新技術，將持續帶動美股表現。況且從過往歷史來看，美股才剛進入牛市不久，可能還在起漲點，未來很有表現機會。加上目前美股評價面仍便宜，以標普 500 指數來看，本益比約 22 倍，仍遠低於近五年高點 (約 30 倍)。

再從經濟層面來看，不少人憂心若美國經濟陷入衰退，美股是否會出現大修正，但事實證明，不用太擔心。觀察美國過去四次經濟衰退歷史，當衰退開始一年後，標普 500 指數平均跌幅為 6%，不過，衰退開始兩年後，平均漲幅為 9%，顯示美股一旦挺過經濟衰退，會再重返榮耀，甚至創新高。

另在企業獲利方面，美國企業營運已經度過最糟糕的時刻，且表現會越來越好。以標普 500 指數成分股為例，企業獲利年增率已於今年第二季觸底反彈，未來將逐季上揚，明年企業獲利年增率可望呈現正成長。

最後從政策面來看，升息可望於今年觸頂，根據過去經驗顯示，聯準會停止升息時投資美股，1~2 年後，報酬率高達 70% 以上，最低也有 12%，平均報酬率為 21%。

買美股 首選成長股

綜觀以上四點，美股在眾多雜音下卻看回不回，還在猶豫是否該進場的投資人要從何下手呢？首選大型成長股！從數據來看，美國各類股中，大型成長股表現最優，10 年年化報酬率為 13.6%，優於中型成長、小型成長，以及價值股；而且 10 年年化波動度也低，大型成長股的長期 CP 值 (夏普比率) 最高。

精準選股 創造佳績

由中國信託投信總代理的「法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金」聚焦美國大型成長股，拆解其成分股可以發現多數為營收具快速成長潛力的美國大型企業，像是 AI 龍頭公司「輝達 *」、電動車龍頭「特斯拉 *」、全球知名 OTT 服務平台「網飛 *」、乳癌藥物龍頭「羅氏藥廠 *」、達文西機器人手術領導者「直覺手術 *」，以及全球最大航天航空器製造商「波音公司 *」等。* 若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。

除此之外，投資團隊採取「高品質」、「高成長」、「低估值」兼具「特殊競爭優勢」大型成長股的選股策略，更是投資組合成功的關鍵；也因為投研眼光獨特、持有時間長，才能在行情難測的今年有相對優異的表現。

展望 2024 年，美股牛市行情可望持續，投資人不妨藉由美國成長股票基金，以逢低加碼或是定期定額的方式，掌握新一輪的投資機運。

資料來源：Lipper、中國信託投信整理，淨值走勢區間是自基金於 2016/6/8 成立以來至 2023/10/31。* 本基金 I/A(USD) 、R/A(USD) 級別成立日期均為 2016/6/8。本基金非為保本型或保證型投資策略，非定存之替代品，亦不保證收益分配 [如有] 之金額與本金之全額返還，最大可能損失則為全部投資金額。

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