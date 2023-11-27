【債市觀察】物價指數低於市場預期，債市價格齊揚！

美國 10 月消費者物價指數月增率持平零成長，低於 9 月的月增 0.4％與市場預期的 0.1％增幅；10 月 CPI 年增率從 9 月的 3.7％降至 3.2％，低於市場預期的 3.3％增幅。

排除波動性較大的能源與食品後，10 月核心 CPI 月增 0.2％，低於 9 月與市場預估的 0.3％增幅。年增率方面，10 月核心 CPI 從 9 月的年增 4.1％降至 4％，低於市場預期的 4.1％增幅，顯示通貨膨脹降溫。美國 10 月 CPI 數據表現優於市場預期，聯準會利率觸頂的希望越來越大。

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另外，在汽油價格下跌影響下，10 月 PPI 年增速度大幅放緩至 1.3%，低於經濟學家預期的 1.9%，創 2020 年 4 月以來最大降幅；剔除波動較大的食品和能源，10 月核心 PPI 月增率為 0%，低於市場預期的 0.3% 與修正後前值的 0.2%，PPI 是紀錄生產廠商投入成本的價格變化，因資料公布時間早於 CPI，因此被認為是 CPI 的先行指標。

短線上，債市正處高通膨和貨幣政策轉向節點上，價格易受市場消息震盪，可自行觀察是否透過布局短天期債券，掌握殖利率約 5.0% 歷史高水準之外；因為價格對升息的反應也相對穩定，理論上波動風險也相較長債小。而長線投資而言，現階段債券擁有數十年難得一見的高殖利率，現階段不失為逢低佈局較佳策略。

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