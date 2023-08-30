〈彰銀法說〉彰銀雙管齊下 拚房貸業務年增3%

房市量縮牽動銀行房貸業務。彰銀 (2801-TW) 表示，房貸策略將聚焦首購自住、同時爭取整批房貸業務，以此提高銀行的房貸市占率，今年房貸放款餘額以年增 3% 為目標。

彰銀今 (30) 日舉行第 2 季線上法說，在房市交易量縮的趨勢下，銀行房貸業務策略成為與會法人關注重點。

彰銀主管說，在央行的信用管制、平均地權條例以及囤房稅 2.0 政策影響下，加上大選將屆，讓市場充滿不確定氛圍，預期市場將持續觀望，在土建融成本提升、政策打炒等因素下，將讓建商開發新建案進度放緩。

根據彰銀統計，銀行上半年房貸餘額共 3842 億元、年減 1.51%，其中自住者貸款餘額較去年同期增加 4.16%，未來房貸將以自住、青安貸款等客群為主。

彰銀認為，目前房市主要以自住買家為主，這部分仍有一定的剛性需求，因此將鎖定自住的年輕客群，並以此為橋樑開發業務；此外，青安政策性貸款及建商整批分戶貸款也是耕耘重點，今年房貸成長以 3% 為目標。

另外，彰銀今年下半年將持續聚焦擴增中小企業客群，調整放款結構，朝向利差較高的中小企業授信及海外聯貸等，在風險管控及資本運用效益的考量下，逐步調整業務方向與資產配置，確保整年度獲利持續成長。