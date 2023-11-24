搶攻個人精準醫療商機 光麗-KY新醫療品牌平台首亮相

光麗 - KY(6431-TW) 旗下全新醫療品牌平台 G CLINIC 將在今年台灣醫療科技展中首度亮相，將發表跨界醫療健康照護管理服務，以及展示智慧醫療穿戴裝置 G smart，搶攻個人精準醫療商機。

董事長陳寬聰表示，G CLINIC 強調個人化精準醫療與智慧科技整合的完整生態系醫療平台，其生態系合作的診所醫療團隊提供智慧細胞療程、營養保健處方箋、專項儀器輔助療程、運動處方箋以及東方醫養學配方等五大個人醫療照護，打造獨有的 5G 個人化醫療旅程。

總經理陳湧仁指出，G CLINIC 結合日本細胞治療博士曾振武的實證，與台灣醫療團隊的臨床經驗，串連國際東亞醫療連線，並搭配最新的醫療智慧科技與全人照護配套，填補醫學中心與診所之間在個人化積極醫療服務端的缺陷不足與盲點。

此外，由於醫學中心業務繁忙，將能透過 G CLINIC 建立智慧醫療數據後，進一步藉由 G CLINIC 的智慧醫療平台提供醫療數據來建議療程，讓患者獲得完善的醫療品質與全面個人化的健康照護。

除了智慧醫療平台外，也將在醫療科技展展示智慧穿戴裝置 G smart 的最新應用，使用者佩戴後，系統後台可持續穩定的收集相關生理數據供專業醫療團隊判讀，提前預測可能出現的問題，將降低醫護人力需求、提高醫療決策的準確性。