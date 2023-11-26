軟板廠迎復甦 同泰及嘉聯益齊發現增籌資達10億元

今 (2023) 年以來的 3C 電子產業庫存調整加上中國大陸同業的殺價競爭，對軟板業的衝擊特別嚴重，包括欣興 (3037-TW) 旗下的同泰 (3321-TW) 及嘉聯益 (6153-TW)，在前三季都呈虧損，而在兩公司都在改善財務結構並籌資迎接復甦，兩公司的現增估在市場籌資逾 10 億元。

嘉聯益擬發行 4 萬張現股現增股進行籌資，並已向金管會送件，暫訂以每股 18 元溢價發行，擬自市場募集 7.2 億元資金。

而同泰電子在今年已完成減資近 57%，以彌補虧損，減資後股本爲 6.72 億元， 完成減資後，同泰將辦理現增以強化財務結構，同泰擬發行 3 萬張現增股進行市場，現增股以每股 11 元溢價發行，總募集金額 3.3 億元，預計在 11 月 28 日日除權交易。

依同泰的現增案繳款排程來看，此一現金增資案，將在今年 12 月底前全部募集完成。。

由欣興及台表科 (6278-TW) 轉投資的同泰 2023 年第三季營收 4.26 億元，毛利率 3.19%，季減 0.48 個百分點，較去年同期轉正，稅後虧損 3899 萬元，每股虧損 0.58 元。同泰前三季營收 11.64 億元，毛利率爲 - 0.2%，表現遜於去年同期的 4.4% ，前三季稅後虧損 1.61 億元，每股虧損 2.39 元。

而嘉聯益 2023 年第三季營收 29.25 億元，與第二季同爲負毛利率，稅後虧損 14.14 億元，與第二季同屬虧損，較去年同期由盈轉虧，單季每股虧損 2.55 元。嘉聯益 2023 年前三季營收 75.84 億元，爲負毛利率，去年同期毛利率爲 11.9%，前三季稅後虧損 28.64 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 5.17 元。

嘉聯益在今年第三季的出現嚴重虧損，主要重點在於一次提列資產減損 11.23 億元。是三年前購買機器設備閒置在此次消除，雖短期提列資產減損，但有利因素可使每月減少折舊 1,800 萬元。

同時，嘉聯益擬發行 4 萬張現股現增股進行籌資，主要用途在於償還銀行借款，並已向金管會送件，暫訂以每股 18 元溢價發行，擬募集 7.2 億元。

以嘉聯益申報的現增案及同泰即將展開募集的現增籌資，合計估在市場籌資逾 10 億元。同時，兩軟板廠均屬集團旗下，包括欣興與台表科持股同泰 37.31%，而華科事業群的瀚宇博 (5469-TW) 對嘉聯益持股高達 23.96%，預料這兩項現金增資案都將順利完成募集。