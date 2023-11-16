明基醫擴大營收 聚焦三大醫療領域、強化海外布局

明基醫 (4116-TW) 副董事長楊宏培今 (16) 日表示，除了優化現有事業、放大醫療服務規模、布局智慧醫療等三大策略外，未來將聚焦醫療設備、醫用耗材與醫療服務等三大領域，同時強化海外布局，擴大整體營收。

明基醫受惠投資凱圖國際、合併綜效顯現，推升海外營收攀高。楊宏培指出，合併凱圖後整體營收上升，將持續優化現有事業、放大醫療服務規模、布局智慧醫療為三大贏的策略。

其中，優化現有事業將持續擴充高毛利、具外銷優勢的產品；放大醫療服務規模將透過康科特、正光藥局等深耕多元醫療通路；而布局智慧醫療將結合 AI、大數據等，往預防醫學、精準醫療、遠距醫療邁進。

總經理管新寶表示，明基醫事業版圖包含醫療設備、醫用耗材與醫療服務三大領域，其中醫用設備營收穩定成長，而醫用耗材加入凱圖後，醫用耗材營收占比由 37% 增至 58%，未來將持續優化產品組合，提升營業毛利並擴大公司整體營收。

展望未來，管新寶指出，將聚焦醫療設備、醫用耗材與醫療服務三大領域，強化海外布局，打造智慧醫療大艦隊。

因應智慧醫療趨勢，明基醫將在台灣醫療科技展展出最新技術，包含明基口腔 AI 全口 X 光分析軟體，只需 1 秒即可形成全景 X 光病徵判讀分析，有效快速診斷。而明基可攜式超音波已獲得全台第一家歐盟 MDR 認證，未來更將結合此次展會首度亮相的佳世達的超音波新技術，為醫生提供精準判斷輔助。