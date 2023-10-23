欣興前三季稅後純益年減6成 每股賺5.97元

欣興 (3037-TW) 今 (23) 日公布最新財報，第三季稅後純益 25.89 億元，季增 8.39%，年減 69.76%，每股賺 1.7 元，前三季稅後純益 90.73 億元，年減 59.24%，每股純益 5.97 元。由於市場消費、企業資本支出意願仍待提振，欣興目前對景氣看法仍保守。

欣興第三季營收 265.46 億元，毛利率 19.7%，季減 0.51 個百分點，年減 18.48 個百分點，創 9 季以來新低，第三季稅後純益 25.89 億元，季增 8.39%，年減 69.76%，每股純益 1.7 元。

欣興前三季營收爲 783.47 億元，毛利率 20.16%，年減 10.15 個百分點，前三季稅後純益 90.73 億元，年減 59.24%，每股純益 5.97 元。

欣興認為，今年景氣不如預期理想，主要原因在於客戶庫存調整較預期緩慢，推估 ABF 產品景氣須至 2024 年才會回到正軌，市況也才會較明朗，但今年仍配合客戶有 300 億元資本支出，其中 70% 投入載板開發。

欣興董事會通過 2024 年資本支出為 173 億元，相較今年的 300 億元，顯示欣興資本支出高峰期已過。

欣興對下半年景氣看法保守，今年資本支出雖有小幅修正，但仍維持 300 億元的水準，其中規劃 70-75% 集中於載板廠支出，泰國廠也已開始動工。