反猶風波重挫 X平台年底前廣告營收恐流失7500萬美元

《紐約時報》周五 (24 日) 報導，由於十多個大品牌停止在 X 平台上投放廣告，馬斯克旗下的社交媒體公司 X 年底前廣告營收恐損失高達 7500 萬美元。

馬斯克上周在 X 平台上對含有反猶太主義的文章點讚，還說該用戶說出「真實的真相」。該貼文不實宣稱猶太人一直煽動對白人的仇恨，並提及「大取代」（Great Replacement）陰謀論。

媒體監管組織 Media Matters 爾後報導，美國大型企業在 X 上的企業廣告被發現與挺納粹、反猶太的內容同框，令眾多企業避之唯恐不及，紛紛撤除在 X 上投放的企業廣告，包括迪士尼 (DIS-US)、華納兄弟探索 (WBD-US)、蘋果 (AAPL-US) 和 IBM (IBM-US) 等等。

X 見狀反擊並狀告 Media Matters，指控該組織的不實報導涉嫌誹謗。

根據《紐約時報》報導，本周 Airbnb (ABNB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、可口可樂 (KO-US) 和微軟 (MSFT-US) 等 200 多個企業的廣告部門目前已停止或考慮停止在 X 平台上投放廣告。

X 周五估計，公司約 1100 萬美元廣告營收面臨風險，但由於有一些廣告商重返平台，也有一些提高支出，所以受影響的具體數據仍在波動。該公司沒有立即回應路透的置評請求。

根據路透先前報導，自馬斯克接手以來，X 平台 (前身推特) 在美國的廣告營收每月年減至少 55%。