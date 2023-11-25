全球股市11月迄今大漲近8% 有望創逾三年來最佳表現

對投資人來說，股市在 11 月的表現相當傑出，且不僅限於美股，中國、拉丁美洲和其他地區市場，均在 11 月展現反彈氣勢，將代表全球股市的 MSCI 全球指數推向三年多來最佳表現。

FactSet 數據顯示，MSCI 全球指數 11 月迄今已上漲 7.6%，是繼 2020 年 4 月大漲 10.2% 後的最佳單月表現。該指數包含在全球 23 個已開發市場與 24 個新興市場交易的近 3000 家公司股票。

全球股市在 11 月的反彈行情中表現亮眼，這樣的情緒甚至蔓延至之前沒那麼受歡迎的市場，包含美國小型股和中國股市。

今年陸股因中國經濟狀況不佳遭遇嚴重打擊，但有跡象顯示陸股可能已在本月觸底。FactSet 數據顯示，上證綜合指數在過去七個月中跌了五個月，但 11 月迄今上漲 0.7%。

中國以外的其他新興市場股市漲幅更大，部分和美元走軟以及一些央行準備降息有關。iShares MSCI 新興市場 ETF 本月迄今已漲 7.7%，有望創下一年來最佳單月表現。

歐洲股市也迎來 2022 年 11 月以來最佳表現，STOXX 600 指數 11 月至今已漲逾 6%。追蹤美國以外全球市場的 MSCI ACWI 不含美國 ETF，11 月至今也漲了 8.1%，占該指數權重最大的是在日本和英國交易的股票。

談到日本，日經 225 指數 11 月迄今已漲 8.9%，有望取得三年來最佳單月表現。若按美元計算，日股的表現是優於美股的，這也是日股之所以備受投資人關注的原因。

盈透證券 (Interactive Brokers) 首席市場策略師 Steve Sosnic 將全球股市的強勁表現，歸因於對加薩局勢的擔憂情緒減弱、圍繞著聯準會 (Fed) 的預期，以及投資人認為股市可能已超賣的反應。

Sosnic 說：「在連跌三個月後，隨著時間進入 11 月，對股市將出現季節性反彈的預期是合理的。此外在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 和主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表溫和言論，以及就業壓力出現緩和跡象後，市場認為美國已結束升息，且更有可能在 2024 年降息。

Sosnic 並稱，加薩局勢未進一步蔓延，加上中國採取行動化解房市危機，這些都是強化投資人對全球股市信心的因素。

MSCI 全球指數周五 (24 日) 上漲近 0.1% 至 690.24 點，與此同時，標普 500 指數也漲 0.1%，收在 4,559.34 點。