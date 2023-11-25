〈貴金屬盤後〉黃金期貨收復2000美元關卡 周線連二紅

黃金期貨周五 (24 日) 保持在 2000 美元關卡以上，且周線連續第二周收紅，主因是投資人持續押注聯準會 (Fed) 升息周期已結束，導致美元走低並支撐金價。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 0.5%，報每盎司 2003 美元，本周上漲逾 1%。

黃金現貨價上漲 0.5%，報每盎司 2001.97 美元，本周上漲逾 1%。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Philip Steible 說，美元指數本周隨疲軟的經濟數據走弱，這應能促使 Fed 政策轉向，對 2024 年金價帶來順風。

ICE 美元指數本周下跌 0.4%，周線連二黑。

德國商業銀行說：「畢竟，近來的經濟數據讓人相對失望。」該銀行預估，Fed 將在明年年中開始降息，因此要到那時候，金價才有可能持續保持在每盎司 2000 美元以上。

標普全球 (S&P Global) 周五公布，11 月製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 49.4，低於市場預估的 49.8 和上月的終值 50。服務業 PMI 意外從 50.6 上升至 50.8，市場原本預期會下跌。綜合 PMI 則持平於 50.7。PMI 指數高於 50 代表景氣擴張。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員普遍預期 Fed 在 12 月的會議上將按兵不動，最快明年 5 月約有 54% 的機率開始降息。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Bart Melek 說：「我們認為明年短期內不會有大漲或大跌。Fed 愈來愈確定將願意降息，而且可能在美國實現 2% 通膨目標前，就大幅降息。」

黃金本身不孳息，因此在利率下降環境中，持有黃金的成本得以降低。

白銀現貨價周五上漲 2.7% 至每盎司 24.30 美元，創 12 周新高。白金上漲 1.6% 至每盎司 930.61 美元。鈀金上漲 2.2% 至每盎司 1068.83 美元。白金和鈀金的周線都是連續第二周收高。