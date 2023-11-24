Fundstrat：金價有望再創歷史新高 直衝2500美元

隨著黃金近期再次攻破 2000 美元關口，多頭們士氣大振。Fundstrat 分析師 Mark Newton 表示，隨著價格推向歷史新高，今年的感恩節可能見到一場黃金盛宴。

過去幾周，黃金期貨強升 3%，並於周二短暫突破每盎司 2000 美元的關鍵心理關口，直逼此前的歷史新高價位。

儘管不同數據來源所得的金價歷史最高價位不同，但都可以追溯到 2020 年。根據道瓊市場數據，盤中高點為 2089.20 美元，Refinitiv 的價格為 2072.50 美元，而《彭博》的價格為 2075.47 美元。

Newton 在本周的報告中指出，由技術面來看，金價突破 2009.41 美元後，應該會進一步上漲至 2060 美元至 2080 美元的區間。

他預計，當 2080 美元的阻力位再被攻下，這將意味著「明確的技術突破」，他認為，這種情況將會發生，並迅速推動金價進一步走高。

他在報告中指出：「我對黃金的技術目標是每盎司 2500 美元，考慮到實際利率下降、周期上升和持續的地緣政治衝突，做多貴金屬看起來很有吸引力。」

不過，Newton 表示，2500 美元的金價並不見得會在今年年底見到，但這是「中期目標」。