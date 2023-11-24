邊際AI成為新推力 大摩：智慧手機換機潮將至

摩根士丹利分析師在近期報告中，將 2024 年智慧手機出貨量成長預測從 2.7% 調升至 3.9%，將 2025 年預測從 4.3% 調升至 4.4%。

分析師指出，邊際人工智慧 (AI) 將成爲下一個動力，驅動智慧手機市場進入新一輪產品周期；同時，去庫存結束、緊急訂單激增以及華爲重返市場等因素，都有望帶來智慧手機產業的周期性復甦。

智慧手機產業 3 年調整期陣痛似乎已經接近終點。市場調研公司 Counterpoint Research 周四 (23 日) 公布數據顯示，今年 10 月全球智慧手機單月銷量年增 5%，是 2021 年 6 月以來首次出現單月銷量同比增長，同時也創造 2022 年 1 月以來單月銷量最高記錄。在此之前，全球智慧手機銷量已連續 27 個月同比下降。

大摩表示，市場目前普遍對智慧手機市場持悲觀態度，主要是因爲 PC 的前車之鑑。擔憂手機會像 PC 那樣，由於缺乏新功能、換機周期拉長、市場飽和以及消費者對宏觀經濟指標較爲敏感，而出現多年下滑走勢。

但大摩指出，從初步訊號來判斷，智慧手機市場正在走出低谷，庫存壓力已經基本釋放完成。

本輪去庫存始於 2022 年第 2 季，當時手機廠商開始削減產量。隨着去庫存基本完成，智慧手機廠商根據現貨市場需求安排生產，不太可能再度面臨庫存壓力加劇的局面。

此外，2023 年第 3 季零件緊急訂單激增。這主要是由於大多數智慧手機廠商繼續採取保守的庫存策略，只在需求強勁或庫存短缺時才會下單。供應鏈的臨時訂單增加代表成品庫存緊張，部分產品的需求優於預期。這是產業復甦的早期訊號。

從出貨量來看，自 2022 年第 1 季以來，全球智慧手機出貨量穩步下降。2022 年第 1 季下降 9%，2022 年第 4 季下降 18%，降幅隨後在 2023 年第 2 季收窄至 7%，這預示着市場逐漸出現周期性均值回歸。同比降幅的收窄還意味着市場正在走出低谷，未來幾季可望出現同比正成長。

至於市場擔憂智慧手機會像 PC 一樣陷入多年停滯，分析師指出智慧手機的成長路徑獨樹一幟，不會重蹈 PC 的覆轍。分析師認爲，兩大產品之間的差異顯著，並將推動智慧手機市場回暖，在 2025 年前迎來復甦。

首先，PC 銷量下滑不僅是周期性的，也是需求被智慧手機稀釋的結果。但目前而言，還沒有任何能夠與智慧手機競爭的科技產品。

比較可能的競爭來自 AR/VR 或其他科技，但短期內不大會發生。2022 年 AR/VR 設備銷量僅有 900 萬台，遠低於 2011 年智慧手機剛開始普及時的銷量 4.94 億支。

其次，智慧手機的使用頻率更高、電池容量更小，所以換機通常比電腦要更快。智慧手機使用頻率持續上升，移動設備的日均上網時間占比從 2013 年的 27.3% 增加到 2022 年的 56.9%，並有可能在未來 5-10 年達到 64.9%

所以，隨着宏觀經濟形勢的改善，消費者將優先購買新的智慧手機，而不是 PC。

大摩還指出，今年的 AI 浪潮讓許多智慧手機廠商都感受到了緊迫感，開始努力在邊際 AI 上進行研究和開發。

所謂邊際 AI 是指在設備或系統的邊際如智慧手機和 PC 上執行 AI 任務，而不完全依賴數據中心。目前大多數 AI 功能只能在雲端使用。

分析師認爲，ChatGPT 爲 AI 開發提供了很多可能性。雖然目前大多數 AI 功能只能在雲端使用，但明年邊際 AI 的推出將爲智慧手機和 PC 帶來全新的應用場景。