利率擔憂緩解 全球股票基金吸引大量資金流入

路透周五 (10 日) 報導，全球股票基金在截至 11 月 8 日的一周內需求顯著上升，主要央行決定維持政策利率不變後，投資人情緒有所改善。

隨著市場對升息預期的轉變，以及美國勞工部報告顯示 10 月就業成長放緩，進一步拉低美債殖利率讓金融環境放鬆。

具體來看，投資人本周向全球股票基金淨注入 56.3 億美元，創下 9 月 13 日以來的最大單周淨買入紀錄。歐洲和美國股票基金分別吸金 29.2 億美元和 19 億美元，而亞洲方面僅 7.08 億美元，寫 8 月 16 日以來的最低水準。

科技股表現突出，獲得 13 億美元資金流入，為 7 月初以來最高。另外金融類股也出現積極走勢，流入 3.54 億美元，但主要消費品流出約 5.71 億美元。

另一方面，貨幣市場基金連續第三周繼續吸引投資人，淨流入約 57.5 億美元。與此同時全球債券基金結束了連續三周的資金流出，淨買入 67.3 億美元。

高收益債券基金獲得約 64.3 億美元的大量資金流入，反映出風險胃納的改善，為自 2020 年 6 月中旬以來的最大單周增幅。

政府債券基金也獲得約 27.6 億美元的淨買入。相比之下，全球短期債券基金面臨約有 44.4 億美元的資金流出。

在大宗商品領域，貴金屬基金繼續吸引投資者的興趣，連續第二周淨買入 7,300 萬美元；能源基金也保持吸引力，資金流入 5,400 萬美元，連續三周上漲。

涵蓋 29,633 檔基金的新興市場數據顯示，新興市場股票基金淨拋售 17.3 億美元，延續連續 13 周的撤資趨勢。相比之下，新興市場債券基金獲得 5.92 億美元的資金流入，這是 15 周來首次出現單周資金流入。

