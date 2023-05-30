中保科世代交替 林建涵接任董事長、林明昇出任副董

中保科技 (9917-TW) 集團今 (30) 日召開股東會，並完成全面董事改選，新一屆董事會推選由林建涵接任董事長，副董事長則由林明昇出任，公司指出，這象徵中保科技集團全面進入世代交替穩健前進。



中保科技指出，新任董事分別為欣蘭投資林建涵、源信投資林明昇、承信投資、日商 SECOM 株式會社佐藤貞宏、中田貴士、小野寺博史，欣蘭企業徐蘭英、杜恒誼 ，新任獨立董事則有陳田文、江雍正 蔣光澤，新任董事互選董事長、副董事長各一人，分別由林建涵、林明昇擔任。

中保科新任董事長林建涵出生於 1979 年，英國密德塞克斯大學行銷管理研究所碩士畢業，2003 年進入中保科，從基層企劃員、管理師一路歷練到執行長、副董事長，並從系統保全本業延伸到 AI 智慧監控系統，帶領團隊全面布局智慧城市，與全台各縣市政府合作建構智慧城市，從累積技術與實績，帶領中保科成為智慧城市的領航者。

林建涵表示，未來除了專注於系統保全本業，並且持續成長外，中保科會跟著政府的腳步政策前往，這是很重要的，配合政府發展減碳綠能，也就是讓智慧城市走向 ESG，另外就是資安產業也是從中保科技的核心出發，無論實體的保全守護或是虛擬世界的線上保華資安，這些做法都是跟著政府腳步，跟著時代走找到突破跟創新。

中興保全由創辦人林孝信於 1977 年一手創立，是全台第一家保全企業，46 年來以領先業界的研發技術、高端軟硬體整合設備，並成立電腦資訊、電腦管制中心科技研發、教育訓練、客戶服務、生產製造、雲端數據共七大中心。