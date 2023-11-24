外資對台股期現貨操作不同調 3檔個股土洋多空激戰

外資今 (24) 日買超台股 34.4 億元，但台指期淨空單增加 1801 口至 4240 口，期現貨不同調。現股方面，外資買超前三名的開發金、中鋼、宏碁，卻遭投信大賣；外資賣超較多的則是航空雙雄共 4.5 萬張。

外資今天買超前 3 名集中金融股，買超開發金 (2883-TW)6.52 萬張、中信金 (2891-TW)1.01 萬張、元大金 (2885-TW)6964 張；其餘個股則有中鋼 (2002-TW)1.86 萬張，電子股有宏碁 (2353-TW)1.52 萬張、虹堡 (5258-TW)、大聯大 (3702-TW)3600 張等。ETF 元大滬深 300 正 2 5231 張，以及元大台灣 50、國泰智能電動車等各逾 3500 張。

從外資賣超前 10 名來看，前二名分別為航空雙雄分別是長榮航 (2618-TW)2.98 萬張、華航 (2610-TW)1.57 萬張，再來有晶豪科 (3006-TW)7642 張、英業達 (2356-TW)5650 張，鈺創 (5351-TW)4704 張等電子股，以及中工 (2515-TW)5345 張、統一 (1216-TW)5191 張、新光金 (2888-TW)4051 張、國泰 20 年美債 5735 張等。

投信今日賣超 4.8 億元，賣超前三多的開發金 4.34 萬張、宏碁 1.89 萬張、中鋼 1.87 萬張，剛好是外資買超前三多，上演土洋你丟我撿的戲碼。投信也賣超廣達 5220 張、南亞科 4980 張、緯創 2296 張、晶豪科 1245 張等電子股，以及觀光相關的長榮航 4213 張、雄獅 964 張。

投信買超前 2 名的則是晶圓代工廠聯電 1.38 萬張、世界 9655 張，再來多為傳產股，包括統一 7457 張、台泥 4471 張、遠東新 4015 張、南亞 1942 張；金融股第一金 3148 張、上海商銀 2341 張、以及電信的遠傳 1647 張、台灣大 1471 張。