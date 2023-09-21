光麗-KY旗下醫療品牌看好越南智慧遠距醫療 有望建立合作機會

光麗 - KY(6431-TW) 旗下醫療品牌 G CLINC 宸曜受邀參加越南醫療生技暨醫美交流考察團，台灣光麗總經理陳湧仁表示，越南政府啟動數位醫療計劃，與 G CLINIC 宸曜擅長的智慧遠距醫療、國際細胞治療與癌後照顧不謀而合，看好未來兩者有很多合作機會。

陳湧仁進一步指出，衛福部 2022 年展開新南向醫衛合作，選擇越南、馬來西亞、印尼三國擴大為「一國雙中心」，而台灣醫療技術世界一流且醫療費用實惠，有助於推動台灣醫療科技在國際市場的影響力。

光麗表示，此次越南實地考察重點有 Vinmec 國際綜合醫院 (Vinmec International Hospital)，該醫院是由越南最大集團 Vingroup 所投資成立，目前在越南擁有 7 家國際標準醫院和 4 家診所，專科包括心臟科、兒科、腫瘤放射科、幹細胞與基因技術等。另外，胡志明市 175 軍方醫院，過去為退伍軍人和傷患服務，現在已成為地區民眾醫院、設有癌症診療中心。

光麗指出，G CLINIC 宸曜有豐富的臨床經驗與源自日本的細胞治療技術，提供智慧細胞療程、營養保健處方簽、專項儀器輔助療程、運動處方簽、東方醫養學配方等，可為來自世界各地的病人打造個人醫療。

越南有 1 億人口，平均壽命 75 歲，總和生育率 2.1 人，2022 年經濟成長率超過 8%，台灣為越南第 5 大貿易夥伴。越南私立醫院協會常務副主席范勢同分享，隨著越南經濟實力逐年提升，近年更提倡 PPP(Public-Private Partnership) 以納入民間力量納入醫療服務，尤其在心臟、醫美、幹細胞、高齡者等醫療領域服務有很高的需求，希望將來有更多來自於台灣的醫療團隊投入。