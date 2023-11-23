〈蔡明介開講〉AI應用爆發 今年「智在家鄉」提案有2成採用AI方案

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (23) 日舉辦第六屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，董事長蔡明介表示，去年底 AI 應用爆發，今年在 300 多件提案中，即見到近 2 成的提案採用 AI 技術來解決問題，像是政府治理、高齡照護、偏鄉教育等等，不少難題獲得嶄新的解法思維，看好善用科技能夠為家鄉帶來改善契機。

蔡明介表示，智在家鄉今年邁入第六屆，從第一年「每個人都可以為家鄉作一件事」的初心開始到今天，看著台下跨專業、跨世代的組成，已經是一個促進科技應用與促進世代合作的平台。

「智在家鄉」六年超過 2000 個提案，不僅遍及全台 9 成的鄉鎮市區，也讓離島及偏遠部落等地區獲得以科技改善家鄉的機會，同時，伴隨新興科技的崛起，智在家鄉也激勵民眾思考新科技導入社會問題解決方案的可能性，加快科技融入社會的效率。

另外，年輕世代比較容易接納新科技，智在家鄉鼓勵年輕人貼近家鄉脈絡，也激勵科技跨越世代，應用情境更接地氣，如中壢喜歡寫程式的小學生攜手熱血的家長、老師與學校．持續推動公益程式教育，消除數位落差。

蔡明介提到聯發科技教育基金會，十多年前走進人才培育第一線聆聽需求、擬定方案，為科技人才奠基，這些因應在地需求所生長出來的行動方案，展現出跨越世代的共好精神，也呈現出科技能充分「接地氣」的潛力。

聯發科「智在家鄉」的初衷，是要落實企業 ESG 的願景，希望成為「以大帶小，創造共好」的平台，六年下來，「智在家鄉」的資源網絡逐漸茁壯，各屆的參賽團隊、輔導業師以及政府、民間單位與聯發科技形成獨特的生態圈。

「智在家鄉」不只提供獎金與輔導，也幫助想要落地實踐的團隊，給予補助並且導入社會資源，有些獲獎團隊在賽後成立公司，有些團隊則因為媒體報導．而有機會開啟與公部門、企業的合作機會，回顧這六年，「創造共好」是聯發科與社會一起共創價值最好的寫照。

六年來我們與全球一起經歷疫情等衝擊，也欣慰見到我們的社會樂於擁抱數位科技帶來的機會，展現對應衝擊的韌性，新科技的崛起給解決方案帶來更多的可能性，這讓我想到人工智慧的先驪，艾倫圖靈 (Alan Turing) 名言「可以想像任何事的那些人，可以創造不可能的事」("Those who can imagine anything, can create theimpossible.”)。

聯發科 26 年來，一直在努力的，就是消弭科技使用的鴻溝，讓科技運用不再是少數人的權利．人人都能成為科技使用者。一如「智在家鄉」希望激勵科技應用在我們的家鄉實現，這個目標，在你我六年共同投入下，已經看到許多地方因為我們而改變。期望大家站在家鄉的土地上抱持創造不可能的精神，展望向前，相信只要攜手並進，終能實現。