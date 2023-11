〈蔡明介開講〉AI應用爆發 今年「智在家鄉」提案有2成採用AI方案

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (23) 日舉辦第六屆「智在家鄉」數位社會創新競賽,董事長蔡明介表示,去年底 AI 應用爆發,今年在 300 多件提案中,即見到近 2 成的提案採用 AI 技術來解決問題,像是政府治理、高齡照護、偏鄉教育等等,不少難題獲得嶄新的解法思維,看好善用科技能夠為家鄉帶來改善契機。

蔡明介表示,智在家鄉今年邁入第六屆,從第一年「每個人都可以為家鄉作一件事」的初心開始到今天,看著台下跨專業、跨世代的組成,已經是一個促進科技應用與促進世代合作的平台。

「智在家鄉」六年超過 2000 個提案,不僅遍及全台 9 成的鄉鎮市區,也讓離島及偏遠部落等地區獲得以科技改善家鄉的機會,同時,伴隨新興科技的崛起,智在家鄉也激勵民眾思考新科技導入社會問題解決方案的可能性,加快科技融入社會的效率。

另外,年輕世代比較容易接納新科技,智在家鄉鼓勵年輕人貼近家鄉脈絡,也激勵科技跨越世代,應用情境更接地氣,如中壢喜歡寫程式的小學生攜手熱血的家長、老師與學校.持續推動公益程式教育,消除數位落差。

蔡明介提到聯發科技教育基金會,十多年前走進人才培育第一線聆聽需求、擬定方案,為科技人才奠基,這些因應在地需求所生長出來的行動方案,展現出跨越世代的共好精神,也呈現出科技能充分「接地氣」的潛力。

聯發科「智在家鄉」的初衷,是要落實企業 ESG 的願景,希望成為「以大帶小,創造共好」的平台,六年下來,「智在家鄉」的資源網絡逐漸茁壯,各屆的參賽團隊、輔導業師以及政府、民間單位與聯發科技形成獨特的生態圈。

「智在家鄉」不只提供獎金與輔導,也幫助想要落地實踐的團隊,給予補助並且導入社會資源,有些獲獎團隊在賽後成立公司,有些團隊則因為媒體報導.而有機會開啟與公部門、企業的合作機會,回顧這六年,「創造共好」是聯發科與社會一起共創價值最好的寫照。

六年來我們與全球一起經歷疫情等衝擊,也欣慰見到我們的社會樂於擁抱數位科技帶來的機會,展現對應衝擊的韌性,新科技的崛起給解決方案帶來更多的可能性,這讓我想到人工智慧的先驪,艾倫圖靈 (Alan Turing) 名言「可以想像任何事的那些人,可以創造不可能的事」("Those who can imagine anything, can create theimpossible.”)。

聯發科 26 年來,一直在努力的,就是消弭科技使用的鴻溝,讓科技運用不再是少數人的權利.人人都能成為科技使用者。一如「智在家鄉」希望激勵科技應用在我們的家鄉實現,這個目標,在你我六年共同投入下,已經看到許多地方因為我們而改變。期望大家站在家鄉的土地上抱持創造不可能的精神,展望向前,相信只要攜手並進,終能實現。