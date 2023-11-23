〈晶碩新品發表會〉攜子公司晶澈搶進高階品牌 三年後效益顯現

隱形眼鏡製造商晶碩 (6491-TW) 今 (23) 日舉行「眼球研究院」品牌精神暨新品發表會，董事長郭明棟表示，晶碩將透過眼球研究院的技術成果，推出近視控制、藥物釋放與高階光學等高階產品，此外，子公司晶澈也會透過產品開發與代理導入高階市場，預期三年後會有效益顯現。

晶碩成立的眼球研究院，找來工研院的專家共同進行產品開發，之後會推出創新材料的隱形眼鏡，以及近視控制、藥物釋放、高階光學等特殊隱形眼鏡產品，明年皆會看到新品上市。

郭明棟表示，晶碩近十年投入 33 億元研發經費，擁有超過 200 位專家，並有 41 國、共 249 張的產品認證，研究範圍涵蓋維他命應用、舒壓光學、高階光學研究等多領域。

以晶碩營收比重來看，品牌比重占 20%、代工占 80%，未來生產製造會由晶碩負責，子公司晶澈則負責品牌銷售、通路布局。郭明棟認為，目前台灣隱形眼鏡產值只占全球的 10%，加上晶碩的市占率也只有個位數，因此未來還有很大的成長空間。

晶碩今日除了宣布成立眼球研究院外，也推出新款隱形眼鏡，此新品為全球首款添加維他命 B2、B6、B12、維他命 E 以及硫酸鋅等五種眼用成分與保濕因子的隱形眼鏡。

晶碩子公司晶澈同樣推出保健飲品，郭明棟提到，晶澈除了會持續透過代理與開發的方式推出保健食品外，在日本、韓國、美國等地區也已推出化妝保養品牌，未來也不排除會加入代工訂單。