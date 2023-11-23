潤隆前三季EPS達14.1元 明年在桃園及台北推案逾150億元

建商潤隆 (1808-TW) 今 (23) 日召開法人說明會，在來自基隆、桃園、新竹及高雄等地區建案完工入帳挹注之下，潤隆今年前 10 月營收 281.74 億元，創新高，同時，潤隆在前三季稅後純益 63.57 億元，每股純益達 14.1 元，總經理林暐鈞指出，第四季仍續有建案人帳，2024 年推出兩建案並集中北部，預估總銷達 154.22 億元。

林暐鈞指出，潤隆 2024 年的推案計畫包括台北的文山區萬芳案，推案總戶數 353 戶，預計總銷爲 97.28 億元；此外，明年也將推出桃園龜山區善捷段案，推案總戶數 465 戶，預計總銷爲 56.94 億元，合計 154.22 億元，而這兩案都是規劃爲 2-3 房格局。

潤隆 2023 年 1-10 月營收 281.74 億元，改寫新高紀錄，主要營收貢獻來自於基隆「新橫濱」87.76 億元，桃園「國家大院」87.18 億元，新竹「竹科潤隆」79.48 億元，高雄「樹禾苑」25.93 億元及營造工程收入等 1.39 億元。

潤隆展望 2024 年仍有總銷 87.67 億元的「夢悦城」，總銷 23.5 億元的「景安文匯」，總銷 97.28 億元的「台北萬芳段」可望陸續完工挹注營收，預計未來在手建案 729.41 億元。

潤隆 2023 年前三季財報營收 244.67 億元，毛利率 38.12%，年增 12.9 個百分點，稅後純益 63.57 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 14.1 元。