〈台股盤中〉輝達股價跌 AI、IC設計股跟著腿軟 17300點失守

台股今 (23) 日開盤後震盪走弱，早盤一度大跌近 80 點，失守 17300 整數關及 5 日線，估量 3000-3100 億元，較昨日增加。個股及族群表現方面， IC 設計漲多修正，AI 股受輝達續跌影響同步走疲，金融股也普遍回落。

台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 午前翻黑震盪，AI 股續弱，廣達 (2382-TW)、智邦 (2345-TW) 跌逾 2%，緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 及技嘉也跌 1-2%；台達電 (2308-TW) 逆勢走揚，漲近 2%，聯電 (2303-TW) 也相對有撐。

IC 設計同樣走弱，創意 (3443-TW) 跌近 5%、智原 (3035-TW) 也跌 4%，世芯 - KY(3661-TW)、矽力 *-KY(6415-TW) 也同步走弱，其餘像是金麗科、茂達重挫 7%，凌陽創新、九暘、太欣跌約半根停板，達發、矽統、華晶科等全面走弱。

不過，致茂、文曄、臻鼎 - KY 等漲逾 3%，力積電、台光電、可成等表現也相對有撐，成為今日相對強勢的電子股。航空雙雄長榮航及華航漲幅各約在 2% 上下。

金融股則普遍弱勢，中信金、開發金均跌逾 1%，華南金、兆豐金、富邦金、合庫金也走跌；傳產方面，中鋼跌逾 1%，台塑四寶也因油價回落，股價同步修正。