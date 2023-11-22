〈焦點股〉日股有巴菲特股神光環加持 4檔日股ETF跟著沾光

日股近來轉強，本周一度觸及 33 年新高，雖然今 (22) 日亞股激情降溫，但日經指數逆勢翻紅，帶動國內三檔日股 ETF 富邦日本 (00645-TW)、國泰日經 225(00657-TW) 及元大日經 225(00661-TW) 表現有撐，股價守在平盤之上，此外，富邦日本正 2 (00640L-TW) 也有 1% 以上的漲幅。

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威今年二度發行日元債券，發行總額為 1220 億日元，市場預期巴菲特可能再加碼日股，吸引其他專業投資人資金紛紛湧入。日經指數 20 日一度衝上 33 年來的高點 33848 點，日股盤整一天後，今天開盤強勢翻紅，早盤最高來到 33593 點，上漲 0.7%。

國內日股相關 ETF 也搭上這波日本投資浪潮，買氣暢旺，外資與自營商昨 (21) 日聯手敲進富邦日本正 2 共 628 張、元大日經 225 共 149 張、國泰日經 225 共 40 張、富邦日本 12 張。今天在資金進駐力挺下，富邦日本正 2 盤中來到 43.16 元，漲幅 1.7%，元大日經 225、國泰日經 225 及富邦日本漲幅約落在 0.5%-0.8%。

元大投信指出，弱勢日圓拉抬下的「日本製造業題材」，已實質對企業帶來獲利助益，包括豐田 (Toyota) 日前公布預估全年淨利 3.95 兆日圓，較之前的 2.58 兆大幅上修，正是拜弱勢日圓所提振的出口銷量新高之賜，亮麗業績也激勵豐田 11 月以來股價上漲 7.25% (截至 11 月 22 日上午)。

中信投信指出，從巴菲特旗下波克夏公司的最新資產配置來看，第三季股票部位由 68.3% 降至 64.6%，為其連續 4 季減碼股票部位，長債部位小幅加碼至 4.5%，而短債部位則由 18.8% 上升至 25.6%。中信投信認為，隨著殖利率進入高峰，巴菲特可能認為債市投資價值優於股市，持續增持短債。

許多投資人擔心日股漲勢是否已高，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，從長期架構來看，日本結構性改變，有助日企獲利的延續性，由於地緣政治所導致的供應鏈移轉，開始陸續有許多投資者移入，日本政府鼓勵廠商回流與就業市場改革，讓國內投資意願不斷增強。根據日本官方調查，今年有近半數的日本廠商有意願增強國內投資，且專注於內需的日本企業業績穩健，也帶動看漲情緒。