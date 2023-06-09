成衣出貨量增 帶動光隆5月營收攀9個月來高點 月增57%

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 在成衣出貨量大增 3 成的帶動下，今 (9) 日公布 5 月營收達 9.78 億元，月增 57.03%，年增 3.1%，累計前 5 月合併營收 33.46 億元，年減 13.96%。

光隆成衣 2023 年受到主料供應交期延長，與客戶端對市況看法謹慎，旺季出貨較去年延遲啟動，成衣 5 月出貨 7.08 億元，較上月大幅增長 88.7%，也比去年成長 32.5%，前 5 月成衣營收達 21.24 億元，已追上去年同期水準。

對於第二季，光隆在成衣恢復旺季出貨水準後，年成長有望轉正，而羽絨原料部門營收也有逐步回溫，估計合併營收可較上季增加逾 40%，而成衣營收比重繼上季達 60% 後，也將再進一步提高，事業結構優化效應持續發酵，有助第二季本業利潤率的維持與提升。

光隆廠區資產活化案近日有取得進展，外商科技公司有意承租光隆中壢廠部份廠區，目前雙方已進行簽約洽商，若經簽定，首階租期 3 年，每月租金總額 40 萬元，最快得於今年 9 月開始入帳。

光隆去年獲利創新高，股東會通過今年配息，大幅提升普通股每股配發現金 4 元，較去年增加逾 30%，殖利率逾 7%，而特別股則維持每股 2.5 元。

同時，櫃買中心公告去年（第 9 屆）「公司治理評鑑」，光隆獲評為前 5% 的上櫃企業，這是光隆 3 度入選前 5%，於今日由董事長詹賀博代表受獎。

光隆本次「公司治理評鑑」受獎，並爲第一次入選為市值 50 億元以上至 100 億元前 5% 之上市櫃公司。光隆長期積極推動公司治理及永續發展，有多項領先法定要求設立規定，如提早於 2015 年起自願發布企業社會責任報告書 (2022 年為永續報告書)、於 2019 年即成立企業社會責任委員會 (2022 年更名為永續發展委員會) 及 2020 年設置公司治理主管等。在落實董事會成員多元化政策上，女性董事比例已達 25%，且獨立董事席次也達董事席次二分之一，更強化董事會獨立性。為使酬金透明化，也於去年股東會開始報告董事領取酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額。

光隆在風險管理方面上, 建置資通安全風險管理架構，除設立資安長外，並訂定資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源，以及為積極鼓勵創新、保障營業袐密及研發成果，也建立智慧財產管理制度，並且都有定期將計劃與執行情形等提報董事會報告，相關資訊也都公開揭露於官網上。