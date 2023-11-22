金萬林將轉創新板掛牌上市 看好NGS商機明年營運躍升

檢測試劑廠 (6645-TW) 將在創新板掛牌上市，總經理楊文明今 (22) 日表示，公司積極布局次世代基因檢測 (NGS) 市場，隨著次世代基因檢測 (NGS) 明年納入健保給付，公司也擴大布局 NGS 檢測和開發自製試劑，預期有望讓營運明顯躍升。

金萬林明 (23) 日將舉辦上市前業績發表會。金萬林初次上市普通股股票承銷案將採競拍作業與申購，此次辦理現金增資 2958 張，預計掛牌後股本將膨脹至 4.9 億元。

金萬林 2015 年看準精準醫療商機，開始布局 NGS 高階檢測，近年已取得衛福部 (TFDA)LTDS 認證，成為台灣獲得最多檢測項目認證的廠商；旗下 NGS 檢測平台可一次篩檢 523 個癌症相關基因、具有三級資料解讀與大數據資料庫分析能力。此外，美國子公司健安聯 (Gene On Link) 實驗室也陸續取得美國 CLIA 認證及最高規格的 CAP 認證，是目前全台少數取得三項高階檢測認證的檢測服務公司。

金萬林指出，健保署宣布 2024 年 NGS 將納入健保給付，預計在此政策推動下，公司明年營運有望明顯躍升。由於目前台灣每年新增癌症患者約 14 萬人，明年起台灣將提供癌症病患每人一生一次的次世代基因檢測補助，且僅需確診為一期即可進行，加上近年標靶與基因治療藥物增加且採高定價，根據健保署規定，部分標靶抗癌症藥物都必須先取得 NGS 報告，才提供健保給付下，市場規模必將擴增。

前兩年，金萬林因新冠疫情嚴重帶動 PCR 檢測設備、試劑及服務大幅成長，推升業績屢創新高，然而疫情消退、新冠檢測相關業務大幅度減少，業務主軸回到基因檢測。金萬林今年前三季稅後虧損 6430 萬元，每股虧損 1.4 元。其中，精準醫營收占比約 10%，未來健保給付實施後，營收占比將大幅增加。

為因應未來檢測量能，金萬林已在台灣與美國洛杉磯建置 7 處服務據點與 3 座實驗室，合作醫院超過 30 家，診所則超過 50 家，可提供客戶與國際大廠相同等級規格的 NGS 檢測與分析服務。