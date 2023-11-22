越峰SiC粉末出貨突破1成 全產全銷明年產能翻倍

越峰 (8121-TW) 今 (22) 日召開法說，總經理吳文豪表示，目前碳化矽 (SiC) 粉末規模持續提升，前三季營收比重達 12.3%，在全產全銷下，公司也持續擴產，預計明年產能將較今年倍增。

越峰業務協理王敏華表示，依研究單位預估，電源碳化矽 (Power SiC) 市場 2022-28 年的年複合成長率為 31%，最大應用則是車用產品、比重約 7 成，主要是電動車帶動，雖然電動車短期受到經濟因素影響，但預計長期成長態勢不變。

吳文豪表示，公司從開始發展碳化矽至今，每年出貨都以倍增速度成長，主要是因為做的是最上游的碳化矽長晶用原粉，成長率會高於產業平均，未來 3-5 年可望維持高成長，今年月產能可達 10 公噸，明年規劃提升至每月 20 噸。

吳文豪進一步指出，越峰碳化矽營收比重從 2021 年的 1.7%、去年提升到 5.7%、今年前三季則衝上 12.3%，今年比重跳增除了需求暢旺外，鐵芯出貨下滑也相對提升碳化矽比重；若以金額來看，前三季碳化矽營收 2.3 億元。

毛利率方面，吳文豪表示，電感鐵芯約 20%，碳化矽理論上要優於鐵芯，但還是要考量規模經濟效益，加上新產業投入支出會比較大，整體成本結構較複雜，所以現階段還無法提供較明確的數字。

未來產品規劃上，吳文豪表示，除了長晶用的高純度碳化矽粉末外，也朝向將微細粉末做成塊材，去協助半導體相關設備上的部品，但目前相關產品大多還是在送樣跟認證階段，對營收還沒產生較明確的貢獻。