張錫看債市：Q4風險更低 「再升息機率近乎零」

美國通膨降溫，10 年期公債殖利率 (截至 11/17) 降至 4.44%，紐約聯準會公布一年期通膨預期也由 3.7% 降至 3.6%。國泰投信董事長張錫指出，市場普遍預期 Fed 再升息的機率近乎零，現在第四季進入債市的風險更低，未來可期待的資本利得也相當可觀。

張錫提及，即使 2023 年上半年不如大家預期調整貨幣政策，還有 Fed 重申的「higher for longer」趨勢也引起債市價格震盪，但台灣的投資人卻是越跌越買反向操作，整體台灣債券 ETF 的規模從去年底到今年 10 月底，已成長 4646.15 億元，就是因為看到對的趨勢和很好的時機點。

張錫指出，他觀察到台灣的投資人越來越聰明，以前可能會盲信股市老師報明牌，現在即使是初入市場的小資族也會關注全球市場趨勢、研究 ETF 基金所追蹤的指數、投資的產業、配息率、年化報酬率等做很多比較，觀察多項指標才投入資金，相較以往債券市場幾乎都是法人投資，今年開始，一般投資人也看到升息近尾聲，其實就是債市投資的不錯時機。

國泰投信表示，目前通膨降溫趨勢明確，正向看待 2024 美債未來展望，建議投資人善用債券 ETF 把握投資契機，其中，國泰 10Y+ 金融債 ETF(00933B-TW) 自 10/19 掛牌以來，追蹤指數漲幅達 10.3%(10/19-11/21)，為債券 ETF 當紅炸子雞。

張錫指出，00933B 因此成為今年以來，目前募集成績最好的 ETF，這是資產管理業者很大的成功，國泰投信引領投資人將眼光放遠，長期布局，有紀律的善用定期定額持續投入，穩健的規畫理財和退休佈局。

法人表示，00933B 之所以受到市場歡迎，最大原因不外乎價格便宜、有月月配息和收益平準金，追蹤的指數「彭博 10 年以上美元金融債券指數」配置在 100% 的成熟國家和投資等級債，有 9 成以上投資在全球系統性重要銀行 G-SIBs，持有 00933B 等於當上全球龍頭銀行的債主，適合想要穩健投資，又希望有每月現金流的投資人，目前指數的到期殖利近 6% (截至 11/21)，具備長期投資價值，因此，10 月下旬掛牌以來，每日成交量皆位居債券 ETF 前段班。