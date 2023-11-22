〈台股盤後〉權王走疲AI股臉綠 跌106點回測17300點

美股周二收黑，台股今 (22) 日同步下挫，權王台積電領跌，輝達示警中國市場營收恐遭衝擊，拖累 AI 指標股臉綠，指數終場下跌 106.44 點，收在 17310.26 點，回測 17300 點，成交值縮減至 2837.01 億元。
觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 下跌 1.37%，收 577 元，鴻海 (2317-TW) 開高走低、跌 0.49%，收 102 元，聯發科 (2454-TW) 逆勢走揚、漲幅達 1.73%，收 942 元。台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW) 也同步收黑。
不畏大盤下挫，IC 設計族群逆勢狂飆，驊訊、通嘉、安國、迅杰、九暘、亞信等多檔個股強攻漲停，金麗科飆漲超過 9%，創惟、原相、連宇漲幅都超過 6%。
輝達第四季受美國晶片出口禁令影響，中國市場營收恐大幅下滑，AI 指標股一片綠油油，緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)、光寶科 (2301-TW)、技嘉 (2376-TW) 重挫超過 4%，英業達 (2356-TW)、華星光 (4979-TW)、緯穎 (6669-TW)、宏碁 (2353-TW) 也跌逾 2%。
觀光族群再度轉強，天蔥 (2740-TW) 大漲超過半根停板，夏都 (2722-TW) 漲逾 4%，寒舍 (2739-TW)、山富 (2743-TW)、亞都 (5703-TW) 均上漲超過 2%。