外資大砍AI指標股 緯創遭出脫3.8萬張最多

台股今 (22) 日由權王台積電領跌，AI 指標股重摔，終場下跌 106.44 點，收在 17310.26 點。外資大舉出脫 AI 指標股，共 4 檔遭調節上萬張，大砍緯創 3.8 萬張最多。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資轉賣超 74.04 億元，中止連 7 買；自營商賣超 19.31 億元，呈現連 5 賣；投信賣超 5.26 億元；三大法人合計買超 98.6 億元。

外資大舉出脫 AI 指標股，賣超緯創 (3231-TW) 超過 3.8 萬張、英業達 (2356-TW) 超過 2.5 萬張、廣達 (2382-TW) 逾 1.3 萬張、光寶科 (2301-TW) 逾 1.2 萬張、技嘉 (2376-TW) 也超過 6200 張。

其他電子股方面，外資也調節聯電 (2303-TW)1.1 萬張、神達 (3706-TW)7900 張，佳世達 (2352-TW)、友達 (2409-TW)、仁寶 (2324-TW) 各逾 4000 張。賣超傳產股華航 (2610-TW) 逾 1.4 萬張，台泥 (1101-TW)、裕隆 (2201-TW)、統一 (1216-TW) 及陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)。

另外，也有不少 ETF 遭外資出脫，賣超元大高股息、群益台灣精選高息分別超過 6000 張，富邦恒生國企正 2、復華台灣科技優息各超過 4500 張。

外資今日敲進多檔金融股，買超開發金 (2883-TW)2.5 萬張、中信金 (2891-TW)2.3 萬張、國泰金 (2882-TW) 超過 5000 張，並買超反向 ETF 元大台灣 50 反 1 超過 2 萬張。

外資也青睞傳產股中鋼 (2002-TW)、長榮航 (2618-TW)，電子股誠美材 (4960-TW)、南亞科 (2408-TW)、矽統 (2363-TW)、金寶 (2312-TW)、菱生等，買超張數都超過 3000 張。