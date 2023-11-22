〈台股盤中〉輝達中國營收示警 AI股臉色鐵青 指數跌逾百點

美股周二收黑，台股今 (22) 日開盤同步下挫，權王台積電跌幅超過 1%，AI 指標股重摔，台塑四寶及金融權值股也走疲，指數盤中大跌逾百點，預估今日成交量將縮減至約 2600 億元。

至於櫃買指數方面，隨著內資點火，櫃買指數走強衝上 225.84 點，再創 8 月以來新高價。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 下跌超過 1%，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 逆勢走揚，其中聯發科勁揚超過 1%。台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW) 也都在盤下游走。

輝達第四季受美國晶片出口禁令影響，中國市場營收恐大幅下滑，AI 指標股股價重摔，緯創 (3231-TW) 重挫超過 4%，廣達 (2382-TW)、光寶科 (2301-TW)、宏碁 (2353-TW)、技嘉 (2376-TW)、英業達 (2356-TW) 大跌超過 3%，緯穎 (6669-TW)、華星光 (4979-TW) 也跌逾 2%。

觀光族群再度轉強，寒舍 (2739-TW)、夏都 (2722-TW)、雲品 (2748-TW)、易飛網 (2734-TW)、亞都 (5703-TW) 均上漲超過 2%，富野 (2736-TW)、老爺知 (5704-TW)、燦星旅 (2719-TW)、六福 (2705-TW)、華園 (2702-TW) 等，表現也都不俗。

IC 設計族群逆勢狂飆，驊訊、通嘉、安國、迅杰、九暘、亞信等多檔個股強攻漲停，金麗科、揚智飆漲超過 7%。