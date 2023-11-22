〈焦點股〉戰略新板新兵報到 博盛大漲62%

功率元件業者博盛半導體 (7712-TW) 今 (22) 日以每股 80 元登錄興櫃戰略新板，盤中一度大漲 62.5%，衝上 130 元；公司指出，隨著電動車、AI 伺服器等新興應用不斷崛起，將挹注未來成長動能。

博盛半導體資本額 2.94 億元，主要從事功率半導體元件、電源管理晶片、驅動及電源模組設計與銷售產品，包含消費性中低壓 MOSFET、工業用高壓高功率 IGBT、Super Junction 以及先進 GaN & SiC 產品等。

博盛指出，公司泛用型功率元件推出高品質及完整產品線，也積極開發前瞻性技術，成立迄今已取得臺灣、美國和日本多項發明專利，也積極布局全球市場，目前已在全球 20 個國家建立超過 57 間代理商，推廣公司產品，且在日本、韓國及德國三地設有海外據點即時服務客戶。

過去十年間，博盛一直堅持 QCDST 的理念，力求品質 (Quality)、成本 (Cost)、交期 (Delivery)、服務 (Service) 與技術 (Technology) 等五大指標均衡發展，並執行兼具市場領先 (Leading)、差異化 (Difference) 與獨特性 (Unique) 的 LDU 產品策略，在功率半導體市場中建立競爭力，也在今年獲得第 32 屆國家磐石獎。

博盛主要產品廣泛應用於消費性產品、工業類產品、通訊類產品、醫療及車用產品上，新興應用也不斷崛起，如電動車、AI 伺服器、數據中心、基站及電池管理系統等。

博盛去年營收 17.11 億元，稅後純益 2.80 億元，每股稅後純益 11.97 元，今年前三季營收為 10.1 億元，稅後純益 1.27 億元，每股稅後純益 4.32 元；公司指出，儘管今年總體經濟環境不佳，電子產品需求下降，博盛仍交出優於同業獲利表現，憑藉卓越的營運績效及研發成果，未來獲利成長動能可期。