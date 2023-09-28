〈朋程法說〉ULLD、48V MOSFET模組動能強 明年營收再增逾1成創新高

二極體朋程 (8255-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理吳憲忠表示，今年全球汽車銷量估較去年成長，明年可望續揚，尤其公司的超高效能二極體 (ULLD) 與 48V MOSFET 模組將是兩大成長動能，目標明年營收再增逾 1 成、創新高。

展望下半年，吳憲忠認為，全球經濟有往下趨勢，包括俄烏戰爭延續、歐洲通膨依舊以及美國利率政策影響全球經濟不明，不過，今年全年汽車銷量仍會較去年成長，年增幅則較先前預期放緩。

細分四大產品線，副總黃錫欽指出，傳統二極體銷售相對穩定，全年業績估較去年略為衰退，高效能二極體 (LLD) 可望較去年小增，ULLD 上下半年銷售很不錯，全年將呈現逐季成長。

此外，朋程車用二極體的同業博世 (BOSCH) 日前宣布，2024 年將停產二極體，黃錫欽看好，目前朋程目前在車用二極體市占率已經達 8 成，此事件也引發客戶向公司接洽，正持續跟幾位客戶合作。

模組方面，朋程 48V MOSFET 模組產能第二季已滿載，預期下半年銷售逐季成長，已著手擴充第二條產線，明年上半年就會滿載，屆時年產能將近 300 萬套，且按照客戶需求預測，明年底前客戶訂單就會超過 300 萬套的產能，且 2025 至 2027 年需求應該逐年成長，公司也會考量持續擴產。