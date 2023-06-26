〈虹冠電股東會〉高壓MOSFET放量 Q3營收季增雙位數 明年拚新高

類比 IC 業者虹冠電 (3257-TW) 今 (26) 日召開股東會，總經理林保偉指出，隨著電競高壓 MOSFET 陸續出貨，且主流產品規格攀升至 1000W 以上，平均銷售單價大幅拉升，第三季營收季增雙位數，明年營收將拚新高，毛利率目標維持 45% 以上的水準。

法人估，虹冠電今年營收較去年近倍增，約 10 億元，明年則可季增 3 成以上，挑戰 12.96 億元的歷史新高。

林保偉表示，現階段電競 PC 使用的瓦特數動輒 750W 以上，是虹冠電幾十年深耕的高瓦數與高效率產品，公司也從過往的傳統 PC 轉向電競市場發展，強茂 (2481-TW) 入主後，在豐沛的銷售通路與客戶及完整平台協助下，更進一步拉升自家功率元件在市場的滲透率。

林保偉說，虹冠電目前在高壓 AC-DC 電競電源市占率高於 5 成，藉由 IC 的主導地位與捆綁 (bundle) 銷售策略，推廣高壓 SJ MOSFET / 低壓 SGT 功率元件，提升電源解決方案的產值。

以電競電源 750W、1500W 做舉例，過往虹冠電僅提供 PFC，產值分別各 1 美元，但開始供應功率元件解決方案後，750W 產值可從 1 美元成長至 4 美元，1500W 則從 1 美元成長至 7 美元，產值逾倍數成長。

觀察營運走勢，林保偉看好，虹冠電今年第一季為底部，第二季較首季成長 5 成，第三季隨著電競市場出貨量提升、功率元件滲透率增加，營收再季增雙位數，第四季也持穩第三季，全年營運將顯著優於去年，明年可望更好。

虹冠電目前電競營收佔整體營收比重逾 7 成，遊戲機約 2 成，傳統 PC 則低於 1 成。