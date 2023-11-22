美股重點新聞摘要2023年11月22日

今日操盤前瞻

FOMC 會議紀錄

美股財報 (11/21 盤後)：輝達 (NVDA)、惠普 (HPQ)

美國 10 月耐久財、上周失業金數據

Fed 會議紀錄對進一步升息審慎 警告雙向風險

根據周二 (21 日) 公布的上次會議紀錄，美國聯準會 (Fed) 決策官員團結展現對未來利率決策必須「審慎前進」的策略，強調將依據通膨目標取得的進展，作為是否進一步升息的基準。閱讀全文...

輝達上季營收暴增 估本季對中銷售大減 盤後不漲反跌

輝達 (NVDA-US) 上季財報、本季財測輕鬆優於華爾街預期，但周二 (21 日) 盤後股價仍跌逾 1%，主因是公司預測受美國出口管制干擾，本季中國銷售額將大幅下滑，而且一旦美國收緊限制，未來業績表現恐怕會進一步惡化。閱讀全文...

最後障礙掃除 博通估周三完成 VMware 併購案

博通以 610 億美元收購 VMware 的交易獲得了中國監管機構的批准，儘管該交易必須滿足一系列條件。不過中國的點頭替兩家公司掃除了最後一道障礙，兩家公司表示，併購案將於周三 (22 日) 完成。閱讀全文...

幣安執行長趙長鵬認罪洗錢 將支付罰款並請辭 以保公司營運

美國司法部與幣安 (Binance) 周二 (21 日) 達成一項全面協議，幣安 (Binance) 和其執行長趙長鵬 (CZ) 坦承洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控，幣安將支付超過 40 億美元罰款，趙長鵬同意辭去執行長且支付 5000 萬美元罰款。這項和解協議旨在維持幣安營運，且將終結幣安面臨長達數年的調查。閱讀全文...