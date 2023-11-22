〈紐約匯市〉Fed會議紀錄重申維持高利率一段時間 DXY止步連三跌

在美國聯準會 (Fed) 最新會議紀錄顯示央行可能會維持限制性利率立場一段時間後，美元指數周二 (21 日) 自兩個半月低點小幅回升，止步連三貶。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.16%，至 103.60。美元指數昨日觸及 8 月 31 日以來最低。

Fed 官員表示通膨仍遠高於目標，但也指出，只有在數據顯示抑制物價壓力進展不足的情況下，才需要升息。此外，會議紀錄顯示官員們沒有就何時開始降息進行討論。

LPL Financial 全球首席策略師 Quincy Krosby 表示：「Fed 會議紀要凸顯一項最新訊息，即他們 (指 Fed) 還沒準備好宣告勝利，且他們目前無意在 2024 年降息。」

美元指數近期表現不振，上周更貶近 2%，因包含消費者物價指數 (CPI) 在內等數據顯示美國經濟和通膨壓力趨緩。

與此同時，投資人正在評估 Fed 何時開始降息。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，投資人預期 5 月降息至少 1 碼的機率接近 60%，略高於周一的約 58%。

美元近期的疲軟表現，令日元獲得提振，市場同時預估，日本央行可能從明年開始取消超寬鬆貨幣政策。

美元兌日元一度貶至 9 月中旬以來最低，隨後回吐貶幅，截稿前持平在 148.34 日元。英鎊連續三個交易日走高，升 0.3% 至 1.2538 美元，處在兩個多月高位。

Silver Gold Bull 外匯與貴金屬風險管理主管 Erik Bregar 表示，考量到美元近期的下跌幅度，加上有大量的歐洲美元和日元選擇權即將在周三到期，美元有望回穩。

經濟數據方面，因處在 20 多年高點的美國抵押貸款利率加上房屋供應短缺，迫使買家離開市場，美國 10 月成屋銷售降至 13 年新低。

歐元盤中觸及 8 月 11 日以來最高，隨後回落，截稿前貶 0.25% 至 1.0912 美元，止步連三升。

歐洲央行 (ECB) 拉加德 (Christine Lagarde) 表示，在歷經一系列積極升息後，央行現在有時間評估通膨情勢，但她也強調現在就宣布勝利還太早。

加密貨幣方面，比特幣下跌逾 1% 至 36,966 美元。美國司法部表示，幣安 (Binance) 執行長趙長鵬將辭職並承認違反美國反洗錢法。作為和解協議的一部分，幣安同意支付 43 億美元的罰款，以結束司法部對該公司的刑事調查。

截至台灣時間周三 (22 日) 約 6:00 價格: