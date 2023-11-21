國巨11/1完成收購施耐德高階工業感測器事業 Q4營收減幅可望收斂

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (21) 日宣布，法國施耐德電機高階工業感測器事業部 (Telemecanique Sensors) 收購案已於本月正式完成收購，不僅有助營收、毛利率表現，也成為集團進一步提升在感測器市場地位的重要里程碑。

國巨表示，Telemecanique Sensors 過去三年的平均年營收約為 3.3 億美元 (約新台幣 105 億元)，平均年營收成長率為 5.5%。而國巨原本預估第四季進入淡季，營收將季減 4-6%，但完成此次併購後，營收衰退幅度可望收斂、明年第一季更有機會成長。

此外，Telemecanique Sensors 約有 70% 的營收來自於北美洲及歐洲等高階市場，銷售據點遍及全球 21 個國家，並於法國、美國、墨西哥及印尼擁有 5 座生產基地，可加強國巨在歐盟的通路佈局，並符合集團聚焦高階利基型領域的營運策略。

國巨強調，本次併購將成為在高階利基型市場成長的主要驅動力，使集團的感測器產品組合更具完整性，且雙方擁有高度互補的產品和客戶，憑藉集團多年的國際性購併與整合經驗，並透過創新的感測器解決方案的持續擴充，進一步深化與全球工規客戶的緊密關係。

Telemecanique Sensors 憑藉超過 90 年在感測器領域的持續創新，已建構出多元化的感測器解決方案組合，包括高階極限開關、近接感測器和壓力感測器等。Telemecanique Sensors 的產品廣泛使用於快速成長的 IoT 電子量測、工業自動化與基礎設施領域，其中包括高階電子量測、工業 4.0 及智慧建築應用等。