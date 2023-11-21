搶攻綠電商機 大同、永豐銀行簽訂綠電交易信託

大同 (2371-TW) 集團旗下再生能源公司大同智能今 (21) 日宣布與永豐銀行簽訂綠電交易信託合作協議、建立購電契約，未來綠電需求者、售電業和發電業者透過此信託平台，在綠電交易過程中能有充足的專業與保障，同時降低交易風險。

大同智能總經理黃允巍表示，大同智能專注在綠電及淨零碳排服務，目前已有金融、科技製造業及生技業等產業轉供綠電，此次與永豐銀行的綠電信託合作，將為大同智能的再生能源應用業務開創另一新局，共同為客戶減輕綠電交易風險，也是大同與永豐二大集團在綠電服務與減碳相關資源整合，並可加速綠電交易市場發展。

永豐銀行指出，引入信託機制將確保交易金流的安全性，提高中小型企業在綠色電力採購效率，同時實現再生能源轉型和可持續經營的願景。此次雙方合作將促使綠電市場更加蓬勃發展，並協助企業邁向淨零排放目標。

大同強調，集團擁有供應綠電的資源，也具備能源管理技術團隊，能協助業主將既有的第三型電廠轉為可售綠電的一型電廠，此外，申辦時程較業界平均縮短三個月，也提供評估用戶用電量、匹配用戶發電情形、用戶能源效率和節能方案等專業多元的服務，在電力及未來碳權市場上，可為用電大戶、RE100 企業及國際供應鏈業者提供完整一站式解決方案，助力企業節能減碳，永續發展。