〈以巴衝突〉以色列宣布召回南非大使 加薩走廊170萬人流離失所

以色列外交部周一（20 日）宣布召回駐南非大使，以反擊南非對以巴戰爭的表態，聯合國則表示，這場戰爭已導致加薩走廊至少 170 萬人流離失所。

以色列外交部發言人 Lior Haiat 周一在社交媒體發文表示，由於南非最近提出的聲明，以色列駐南非大使已被召回。

南非總統 Cyril Ramaphosa 日前說，已向國際刑事法院提起訴訟，要求調查以色列在加薩地帶犯下的「戰爭罪行」。

南非總統府部長 Khumbudzo Ntshavheni 也在 6 日說，對以軍繼續轟炸加薩地帶學校醫院、關閉人道主義通道的做法感到失望，已決定召回所有駐以色列外交人員。

據《半島電視台》報導，葉門胡塞武裝周日表示，在紅海南部海域截獲了一艘以色列船隻，但以色列聲稱，這是一艘英國公司所有、日本公司營運的船隻，船上沒有以色列公民。

聯合國人道主義事務協調廳在周一說，以巴戰爭已導致加薩地帶至少 170 萬人流離失所，其中約 90 萬人住在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處設立的 154 處臨時庇護所。

巴勒斯坦極端組織哈瑪斯媒體辦公室周一公布的數據則顯示，自戰爭爆發以來，加薩地帶死亡人數已超過 13,300 人，包括 5,600 多名兒童，3,550 餘名婦女。

此外，一個由阿拉伯、伊斯蘭國家外長和伊斯蘭合作組織（OIC）秘書長組成的聯合代表團，周一抵達北京，開始國際斡旋之旅，以推動以巴戰爭結束。中國外交部長王毅與代表團舉行會談。

王毅表示，外長聯合代表團將中國列為國際斡旋第一站，顯示對中國的高度信任，體現雙方相互理解、相互支持的傳統。中方堅定支持阿拉伯和伊斯蘭國家展開的外交努力。

據《路透》報導，該代表團將與聯合國安理會五個常任理事國的官員會面，以向美國和以色列施壓，停止在加薩的行動。

沙烏地阿拉伯外交大臣 Faisal bin Farhan Al Saud 說：「我們來這裡，是為了釋出一個明確的信號：必須立即停止（加薩的）戰爭和殺戮，必須立即運送人道主義物資。」